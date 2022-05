Stormer i finalen efter chok-start

Der var ikke mange, der reelt troede på, at Villarreal havde en chance for at sikre sig en plads i Champions League-finalen, da de tirsdag aften fik besøg af mægtige Liverpool.

Med et 2-0-forspring til gæsterne skulle der da også et mindre mirakel til at forhindre Jürgen Klopps tropper i at booke den første finaleplads i den fineste europæiske fodboldturnering.

Men efter de første 45 minutter var der pludselig noget, der tydede på, at Villarreal kunne skabe sensationen, inden Liverpool satte tingene godt og grundigt på plads i anden halvleg og vendte 0-2 til 3-2.

Fra kampens begyndelse var det ellers tydeligt, at de gulblusede værter havde ild i øjnene, og allerede efter tre minutters spil var Estadio de la Cerámica i ekstase.

Et indlæg endte til sidst i fødderne på Villareals Boulaye Dia, og så kunne han stensikkert banke bolden i kassen.

Liverpool-spillerne virkede paralyserede, og ‘Den Gule Ubåd’, som Villarreal flittigt kaldes, så ikke ud til at sænke farten det mindste.

Fire minutter før pausefløjt var den så gal igen i Liverpools defensiv, og så kunne Francis Coquelin stige til vejrs og heade den store underdog på 2-0.

Som nat og dag

Men allerede fra anden halvlegs begyndelse var det tydeligt, at der var blevet talt med store ord i pausen, for Liverpool så med det samme ud til at have rystet chokket af sig.

Først kunne Fabinho efter lidt over en times spil reducere til 1-2 efter et noget tvivlsom målmandsspil af Geronimo Rulli, inden indskiftede Luis Diaz med et hovedstød udlignede til 2-2.

Det tvivlsomme forsvarsspil og endnu mere vaklende målmandsspil skulle vise sig at fortsætte for Villarreal, og så kunne Sadio Mané med et kvarter tilbage af opgøret trille bolde ind i et tomt mål til slutresultatet 3-2.

Dermed er Liverpool videre til Champions League-finalen med en samlet 5-2-sejr efter tre års fravær.

Hvem modstanderen bliver, finder vi ud af onsdag, når Manchester City skal forsøge at forsvare deres 4-3-føring over Real Madrid på Santiago Bernabeu.

Champions League-finalen spilles 28. maj i Paris.