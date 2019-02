Stort City-comeback trods rødt kort og VAR-modgang

Manchester City besejrede de tyske værter med 3-2 efter et brag af en fodboldkamp, hvor VAR igen indtog en hovedrolle.

Schalke 04 havde ellers taget højde for et City-mandskab i fremragende form og stillede op til aftenens 1/8-finale med fem mand i bagkæden. Manchester City startede uden den tidligere Schalke-spiller Leroy Sané som tog plads på bænken.

Han var dog ikke umiddelbart savnet i kampens indledning, hvor gæsterne fra start satte sig på begivenhederne.

I et højt tempo fik de sendt flere afslutninger mod Ralf Fährmann i Schalke-målet og i det 18. minut bragte de lyseblå fra Manchester sig foran.

Agüero jubler efter scoringen til 0-1. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Salif Sané mistede bolden foran eget felt, David Silva lagde bolden ind til Aguero, som bare skulle sætte foden på for at bringe gæsterne i front. Målet blev efterfulgt af en større diskussion, da Schalke-spillerne mente, at der var blevet begået frispark i en episode lige før scoringen.

Efter en snak med folkene i VAR-rummet lod dommer Carlos del Cerro dog scoringen tælle.

City fortsatte efterfølgende kontrollen, men det var tyskerne, der fik udlignet efter 38. minutter.

En afslutning fra Caligiuri ramte City-stopper Otamendi på armen, og i første omgang forblev dommerens fløjte tavs. Men højlydte protester fra Schalkes spillere og bænk fik igen sat VAR-systemet i sving, og under megen tumult blev der dømt straffe til de mørkeblå.

En advarsel til Otamendi blev det også til, hvilket betyder, at argentineren ikke er med i returkampen, og fra straffe-pletten var Nabil Bentaleb sikkerheden selv. Han sendte Ederson den gale vej, og så stod det 1-1 i Gelsenkirchen.

City-spillerne var alt andet end tilfredse med Carlos Del Cerros beslutning. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Ingen slinger i valsen fra Schalkes nummer 10, Nibal Bentaleb. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

De fremmødte fans nåede dog dårligt at få armene ned, før teknikeren fra Algeriet fik endnu en chance fra 11-meter pletten. Fernandinho nedlagde klodset Salif Sané i feltet, og denne gang var der ingen tvivl.

Gult kort, ligeledes karantæne i returen og Bentaleb blev atter den store i duellen med Ederson. Denne gang gik brasilianeren til den rigtige side, men bolden blev sparket hårdt og sikkert op i nettaget.

Ederson var chanceløs mod Bentaleb. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

2-1 til Schalke, hvilket også var resultatet ved pausen.

Man City virkede opsatte efter pausen, og havde flere gode tilbud, der burde have resulteret i en udligning.

Men ind ville bolden ikke, og for at gøre ondt værre, blev Otamendi i det 68. minut præsenteret for sit andet gule kort. Et kluntet frispark sendte korrekt stopperen tidligt i bad, og pludselig så det alvorligt svært ud for gæsterne.

Otamendi modtager march-ordre. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Med et kvarter fik Leroy Sané så lov til igen at mærke Veltins-Arenas græs under fødderne, da han erstattede Agüero. Og 10 minutter senere gjorde han det onde ved sin gamle klub.

På smukkeste vis styrede han et frispark over muren og op i højre hjørne, og bragte dermed balance i regnskabet.

Sane demonstrerede fremragende sparketeknik ved 2-2 scoringen. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Men City var ikke færdige endnu. Minutter senere landede et lang udspark for fødderne af Raheem Sterling, som elegant tog den med og udplacerede keeper-Fährmann. Fortjent 3-2 til gæsterne, som ligner stensikre favoritter, inden returen i Manchester.