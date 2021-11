Stort comeback af City

Manchester City og Paris Saint-Germain er to af de hold, som er udråbt blandt favoritterne til at vinde Champions League, og de mødtes onsdag aften.

Manchester City slap bedst af sted fra mødet og vandt hjemme med cifrene 2-1 efter at have været bagud 0-1.

Raheem Sterling og indskiftede Gabriel Jesus scorede for City, mens Kylian Mbappé nettede for PSG.

Både City og PSG er videre til ottendedelsfinalerne i turneringen. City topper gruppen med 12 point efter 5 kampe. PSG har på andenpladsen otte point.

Manchester City dominerede i første halvleg og kom også frem til de fleste chancer.

Efter kort tid havde Citys midtbanespiller Rodri et hovedstød, men det blev headet væk af PSG-stopperen Presnel Kimbembe.

Citys kantspiller Riyadh Mahrez var i fremragende spillehumør og fik reddet et forsøg af udeholdets Achraf Hakimi.

Citys midtbanespiller Oleksandr Zinchenko blev sat op til en afslutning, men den blev blokeret af PSG-anfører Marquinhos, som generelt stod i vejen for meget.

Stolpen stod i vejen for Ilkay Gündogan, da Citys centrale midtbanekreatør havde chancen for at få brudt dødvandet i opgøret mellem mastodonterne.

PSG fik sine muligheder på kontrastød, men for ofte blev det ikke for alvor farligt, og Lionel Messi var en skygge af sig selv.

Da det endelig blev farligt, afsluttede PSG-angriberen Kylian Mbappé for hurtigt og sløset, så bolden susede langt over målet.

Fem minutter inde i anden halvleg fik PSG sammensat et godt angreb med hurtige pasninger, og Lionel Messi serverede bolden for Mbappé, som passerede City-keeper Ederson mellem benene.

Føringen varede dog ikke længe, da Raheem Sterling tæt under mål udlignede til 1-1 efter 63 minutter.

Neymar fik en gylden mulighed for at score, men PSG's brasilianske angrebsstjerne ramte forbi den ene stolpe.

I stedet gik City op og scorede i den anden ende efter et flot gennemspillet angreb. Den indskiftede angriber Gabriel Jesus afgjorde kampen med målet til 2-1 efter 76 minutter.

I den anden kamp i gruppen vandt RB Leipzig med hele 5-0 ude over Club Brugge og har nu fire point på tredjepladsen. Club Brugge har også fire point, men er dårligere i det indbyrdes regnskab med Leipzig.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen sad ude med en skade for Leipzig.