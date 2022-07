Stort drama til sidst: FCM skuffer i Champions League

Efter 80 målløse minutter stak det fuldstændig af i Champions League-kvalifikationskampen mellem FC Midtjylland og cypriotiske AEK Lanarca tirsdag aften.

Det hele sluttede 1-1 på MCH Arena efter to lynscoringer i det 81. og 84. minut.

Gæsterne chokerede med et føringsmål og var på vej mod sensationen som klare underdogs, indtil Erik Sviatchenko satte pandebrasken på læderet og sørgede for balance i regnskabet.

I de døende sekunder brændte det for alvor på med gigantiske chancer til hjemmeholdet, men nettet blev ikke fundet. Derfor er det helt åbent, når returkampen venter om en uge, men midtjyderne må godt nok være skuffede.

I første halvleg forlod den brasilianske midtbaneprofil Evander tilmed græsset med en skade i baglåret.

Artiklen fortsætter under billedet..

Larnaca's Ivan Trickovski scorer til 1-0. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Læs også: Uniteds plan: Sådan vil de bruge Eriksen

Annonce:

FCM vadede i chancer i opgøret, og man sidder tilbage med en følelse af, at det var helt utroligt, at de ikke fik scoret noget tidligere. Skarpheden udeblev, selvom de ramte træværket to gange og fik underkendt et mål for offside.

Ja, faktisk havde de 29 skud mod mål, mens Lanarca måtte nøjes med seks.

Efter pausen fik cyprioterne mere initiativ, men det var stadig FCM, der kom frem til mest.

En sammenlagt dansk sejr over Larnaca vil garantere gruppespil i Europa League, hvis ikke mandskabet klarer sig videre til gruppespillet i Champions League.

Den portugisiske mastodont Benfica venter på den samlede vinder i næste runde.

Taberen skal møde serbiske FK Partizan i tredje kvalifikationsrunde til Europa League, hvis det altså slutter med et samlet nederlag.

Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------