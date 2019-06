Stort kaos inden finale: Politiet advarer

Billetkrigen er i fuld gang forud for Champions League-finalen mellem Tottenham og Liverpool lørdag aften.

Begge klubbers fans har fået omkring 16.000 billetter til kampen, men de heldige skal passe gevaldigt på, at de ikke bliver taget ved næsen foran stadion. Ifølge spansk politi forsøger kriminelle bander at franarre fansene deres billetter. Og det foregår meget organiseret.

Spansk politi har således beslaglagt falske steward-veste, falske apparater til at tjekke billetter og falske akkrediteringer, som primært bruges af presse og andre inviterede personer.

- Det får os til at tro, at en organiseret gruppe af mennesker, der udgiver sig for at være ægte stewards eller officials, muligvis vil forsøge at lade som om, de tjekker billetter med det formål at stjæle billetter i forbindelse med kontrollen, lyder det fra politiet.

Samtidig advarer UEFA om, at der er et stort antal falske billetter i omløb.

- I en advarsel til fans fra Liverpool og Tottenham, der er rejst til den spanske hovedstad uden billetter, vil UEFA minde fans om, at ingen billetter sælges til privatpersoner gennem bureauer eller mellemhandlere. Vi opfordrer fans til ikke at blive snydt af billethajer, der kræver store summer for billetter, som de ofte ikke er besiddelse af.

- Der er formentlig et stort antal falske billetter i omløb, og der er allerede foretaget anholdelser. Folk med falske billetter vil ikke få adgang til stadion, lyder det fra UEFA.

Der er kampstart på Wanda Metropolitano i Madrid klokken 21.00, og kampen kan naturligvis følges direkte på ekstrabladet.dk.

