Stort medie smider bombe: Mistanke om kæmpe CL-skandale

Den franske storklub Paris Saint-Germain havde let spil, da holdet i sidste uge mødte serbiske Røde Stjerne i Champions Leagues gruppespil.

Neymar og co. vandt med hele 6-1, men spørgsmålet er, om alt gik rigtigt til i kampen, der blev spillet på Parc des Princes i den franske hovedstad.

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe har de franske myndigheder åbnet en undersøgelse, der skal fastslå, om opgøret var udsat for matchfixing.

En klubleder fra den serbiske klub skulle være mistænkt for at have spillet fem millioner euro (svarende til godt 37 millioner danske kroner) på, at hans hold tabte kampen med fem overskydende mål.

Artiklen fortsætter under billedet ...

L'Equipe skriver, at den franske anklager blev underrettet om den mulige matchfixingsag af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) nogle dage før kampen.

Kampen i Paris bar præg af, at hjemmeholdet var i total kontrol og dominerede kampen fra ende til anden.

Allerede efter første halvleg af opgøret i Paris stod det klart, at det ville blive en affære uden spænding. Ved pausen var storfavoritterne fra PSG således foran med 4-0.

På alle parametre var PSG overlegne i forhold til Røde Stjerne.

Ifølge de officielle tal fra UEFA havde værterne hele 33 forsøg på at score i løbet af opgøret, mens gæsterne kom frem til fem forsøg.

I samme statistik-oversigt fremgår det, at der blev registreret ikke færre end 77 farlige angreb fra hjemmeholdets side. Serberne blev noteret for ni.

Røde Stjerne er med i gruppespillet i den prestigefyldte turnering for første gang i 26 år.

Serberne åbnede turneringen med at klare 0-0 hjemme mod italienske Napoli, inden det altså gik helt galt i kamp nummer to. I næste runde skal holdet møde Liverpool på udebane.

Se også: Storklubber i chok: Kæmpe ransagning i syv lande

Se også: Fodboldstjerne forfulgt og røvet: Fik pistol for panden efter CL-triumf

Se også: Tysk storklub jagter dansk PL-stjerne: Her er hans klare besked

Ny dramatisk udvikling: Real Madrid tager affære i Ronaldo-sagen

Superligaen indefra: AGF-scoop tager kæmpe løndyk