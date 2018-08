Sublim kasse chokerede: Men danskerne overvandt det

De svenske mestre fra Malmö FF spillede sig onsdag aften videre til tredje runde af kvalifikationen til Champions League, da man efter 1-1 i returopgøret på hjemmebane samlet vandt med 2-1 over rumænske Cluj.

Der var masser af danskere i aktion for Malmö, der havde både Lasse Nielsen, Søren Rieks og Anders 'AC' Christiansen med i startopstillingen til opgøret.

Og alle tre fik oven i købet fuld spilletid i kampen, der ellers ikke fik den bedste start for danskerklubben.

Efter 36 minutter kom Cluj nemlig foran 1-0 ved midtbanespilleren Damjan Đoković, som scorede på et fænomenalt saksespark.

SE MÅLET ØVERST

Dermed udlignede gæsternes Malmös 1-0-sejr fra den første kamp i Rumænien.

Malmö kom dog tilbage på samlet sejrskurs kort efter pausen, da islandske Arnór Traustason gjorde det til 1-1. Cluj manglede stadig kun et enkelt mål for at tvinge Malmö frem og score to, men da Juan Culio efter 77 minutter fik sit andet gule kort på bare et kvarter, blev arbejdsvilkårerne markant bedre for Malmö mod kampens slutning.

I tredje runde af kvalifikationen til Champions League møder holdet Vidi FC fra Ungarn, der slog bulgarske Ludogorets ud af anden runde.

