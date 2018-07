Surt CL-show! FCM straffet af mareridts-mål i overtiden

De forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland (FCM) måtte tirsdag se sig slået 1-2 af kasakhiske FC Astana i anden runde af kvalifikationen til Champions League.

Dermed er midtjyderne nede med et mål inden returkampen om videre avancement i kvalifikationen.

Kampens første halve time gik uden mål, men det var Astana, som så stærkest ud på hjemmebanen.

Midtjydernes fyrtårn i front Paul Onuachu lurede i Astanas felt, men fik ikke sendt bolden i mål i første halvleg.

Modsat nærmede Astana sig langsomt større og større chancer, og efter 31 minutter fik hjemmeholdet den forløsende første scoring.

Astanas midtbanespiller Laszlo Kleinheisler løb ene mand med bolden mod FCM's straffesparksfelt, men et passivt forsvar trak sig tilbage i stedet for at gå frem og presse Kleinheisler.

Det udnyttede han til at forsøge uden for feltet og sparkede bolden i nederste højre hjørne af målet.

Astana sad tungt på resten af halvlegen, men formåede ikke at udbygge føringen.

FCM kom stærkt ud til anden halvleg, og der gik ikke mere end fem minutter, før holdet scorede et vigtigt udebanemål til 1-1.

Gustav Wikheim havde bolden i venstre side af banen, trak ind mod midten uden for Astanas felt, sparkede bolden fladt på tværs af feltet og ind i nederste højre hjørne af Astanas mål.

Mod slutningen satsede Astana offensivt, og efter fire minutter af tillægstiden gav det pote.

Endnu en gang slog Kleinheisler til for Astana. Han sendte en imponerende afslutning afsted langt uden for feltet, som Jesper Hansen i målet ikke kunne stoppe.

FCM tager trods nederlaget et udebanemål med til returopgøret, der finder sted på midtjydernes hjemmebane i Herning den 1. august.

Den samlede vinder af de to kampe går videre til tredje runde af CL-kvalifikationen, mens taberen træder ind i tredje runde af kvalifikationen til Europa League.

Hvis det lykkes FCM at gå videre, skal holdet møde enten kroatiske Dinamo Zagreb eller Hapoel Beer-Sheva fra Israel.

