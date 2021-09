Suveræn storsejr

Liverpool havde tirsdag aften ingen problemer med at slå FC Porto i Champions Leagues gruppespil.

Både Mohamed Salah og Roberto Firmino scorede to gange i 5-1-sejren på udebane, hvor Portos målmand havde flere uheldige optrædener.

Den engelske topklub fører nu gruppe B med seks point efter to sejre i de første to kampe og har kursen sat mod videre avancement. Porto har ét point på tredjepladsen.

Fra dommerens første fløjt var der ingen tvivl om, hvem det bedste hold på banen var.

Porto havde svært ved bare at få bolden væk fra egen banehalvdel, og efter små 20 minutter holdt defensiven ikke længere.

Midtbanespilleren Curtis Jones modtog bolden i venstre side, hvor han tog bolden med ind i banen. Et hurtig træk til højre blev fulgt op af en afslutning, som Porto-keeperen parerer lige ud til Mohamed Salah.

Den egyptiske angriber kunne derfor nemt skubbe bolden i mål til 1-0.

Lige før pause blev det også til 2-0 i en situation, hvor målmand Diogo Costa igen ikke så heldig ud.

Højreback James Milner lagde et perfekt fladt indlæg i feltet, der gik forbi en tøvende Diogo Costa og lige i fødderne på Sadio Máne, der lige så nemt som Salah kunne sparke bolden i nettet i tomt mål.

Anden halvleg fik ikke en bedre start for portugiserne.

Efter en times spil smed Porto bolden væk i opspillet, og i stedet kørte Liverpool en hurtig kontra i overtal. Her endte bolden hos Mohamed Salah, der helt fri med målmanden satte sin anden scoring på tavlen.

Men så var det også slut med dårlige nyheder for Porto for en stund. Mehdi Taremi fik pyntet på resultatet med godt et kvarter igen.

Glæden og håbet om et comeback varede dog kun tre minutter, da Diogo Costa igen så meget skidt ud i Porto-målet.

Han tog fuldstændig fejl af en lang bold til indskiftede Roberto Firmino og løb langt ud af feltet. Firmino opdagede hurtigt brøleren og sparkede bolden forbi og i mål, mens Diogo Costa spurtede tilbage mod sit mål.

Firmino kom på tavlen igen kort efter, og så slap Porto også for at hente flere bolde ud af nettet.

I gruppens anden kamp holdt AC Milan længe stand på hjemmebane mod Atlético Madrid. Milan fik Franck Kessié udvist efter en halv time ved stillingen 1-0, og først seks minutter før tid udlignede Antoine Griezmann.

I overtiden gik det så helt galt for italienerne, da Atlético fik straffespark. Det omsatte Luis Suárez til mål og sejr.

Atlético har dermed fire point efter to kampe, mens AC Milan stadig er uden point i gruppespillet.