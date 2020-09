Sviatchenko ærgrer sig

FC Midtjylland fik 0-0 på udebane mod Slavia Prag i klubbens playoff-kamp om at komme med i Champions League-gruppespillet. Her var det en kamp, hvor Erik Sviatchenko savnede det sidste fra holdkammeraterne for at de kunne tage sejren.

Det fortæller han i et interview med TV3+ efter slutfløjt.

- Det var en hårdtspillet kamp i den forstand, at de jo er et rigtigt dygtigt hold, men langt henad vejen synes jeg, at vi gør det fortrinligt.

- At kunne gå herfra med 0-0 er et okay resultat, men jeg synes lige, at vi manglede den sidste snert af koldblodighed, som kan give os en omstilling til et mål. Der misser vi et par chancer, hvor det kan blive rigtig farligt, siger FCM-anføreren.

Han peger desuden på, at hvis de chancer bliver udnyttet i returkampen, så er der meget gode muligheder for, at det kan blive til et resultat, som kan sende dem i Champions League.

Endvidere mener FCM-forsvarsspilleren, at det stærke, defensive arbejde fra Superligaen er kommet med til kampene i Europa.

- Det er fedt at se, at vi kan bære det videre her i de seneste tre europæiske kampe. Men det er hele holdets indsats i forhold til, hvordan man placerer sig på banen og den her 'never say die'-attitude, forklarer Sviatchenko.

Returkampen mod Slavia Prag spilles i Herning på onsdag i næste uge.

