Sviatchenko erkender: Rødt kort var unødvendigt

Erik Sviatchenko siger, at det var en refleks, da han sent i kampen mod Ajax fik et dumt rødt kort for en nødbremse

FC Midtjyllands anfører, Erik Sviatchenko, angrer, at han sent i onsdagens Champions League-nederlag mod Ajax lavede en nødbremse på et kontraangreb og blev sendt i bad få minutter før holdkammeraterne.

Midtjyderne var allerede bagud med 1-3, og derfor var det unødvendigt at gå ind i en så satset tackling, siger Sviatchenko til TV3+.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over min refleks til sidst. Jeg ville ønske, at jeg lige kunne spole tiden ti sekunder tilbage og lade ham slippe igennem, når nu vi havde tabt kampen. Det var en refleks, hvor jeg gerne ville redde situationen. Jeg håbede, jeg slap med gult. Det blev rødt, og det er ærgerligt, siger Sviatchenko.

Han må nu se de sidste to gruppespilskampe fra tribunen. Her kan han overvære opgør, hvor midtjyderne kun spiller om æren, da alle muligheder for europæisk bold efter nytår allerede er forduftet som følge af fire nederlag i fire kampe.

Sviatchenko mener, at det danske mesterhold igen onsdag mødte en fodboldmæssig overmagt.

- Det var bare ikke godt nok af os, og der var alt for stor forskel i samtlige 90 minutter. Inden kampen snakkede vi om, at vi havde en god tro på tingene, men vi fik ikke vist de ting, vi gerne ville. De var gode, men vi spillede ikke op til vores niveau, siger Sviatchenko.

Awer Mabil scorede midtjydernes mål på et straffespark.

FC Midtjylland taber 3-1 til Ajax i Champions League

Kæmpe dumhed

Den guddommelige tragedie