Sviatchenko: Tredje europæiske gruppespil i træk er stort

FC Midtjyllands anfører, Erik Sviatchenko, var en glad mand, da han tirsdag aften blev interviewet efter gysersejren ude over AEK Larnaca i Champions League-kvalifikationen.

FCM måtte ud i straffesparkskonkurrence, inden klubben med samlet 6-5 efter to opgør havde knækket det cypriotiske hold.

Dermed kom midtjyderne videre til tredje runde, hvor Benfica venter, og samtidig er FCM nu sikre på mindst at komme i Europa League-gruppespillet.

- Vi er videre til næste runde, og vi har kvalificeret os til Europa League.

- Det er tredje år i træk i FC Midtjylland med europæisk gruppespil, så det er så stort for os, siger han i et interview på TV3 Sports hjemmeside.

Både kampen i Danmark og kampen på Cypern endte 1-1, og da der ikke blev scoret i den forlængede spilletid, skulle FC Midtjylland og AEK Larnaca afgøre det på straffespark.

Her røg to af hjemmeholdets spark på træværket, mens kun Sory Kaba brændte for FCM, og så kunne den danske jubel bryde løs.

Nu ser Erik Sviatchenko frem til at møde Benfica, der i sidste sæson nåede frem til kvartfinalen i Champions League.

- Benfica er et utroligt hold og noget, som vi skal være meget klar på, hvis vi skal have noget ud af kampene. Men vi ser frem til det, siger han.