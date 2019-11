Sviner Danmarks dyreste til: Suverænt dårligst!

Det var ikke nogen særligt god onsdag aften for Joachim Andersen, da han gæstede Skt. Petersborg.

For Champions League-værterne fra Zenit var svære at bide skeer med for Olympique Lyonnais, der tabte opgøret 2-0.

Især det centrale forsvar med danske Andersen og Marcelo var på overarbejde, hvor de havde deres at se til med russiske Artem Dzuyba og iranske Sardar Azmoun.

Det slap de ikke altid godt fra. Skal man tro sportsavisen l’Équipe, slap de virkelig ikke godt fra det. Således får netop Andersen og Marcelo kampens klart dårligste karakterer.

Marcelo scorer et tretal på skalaen, der går fra 1 til 10, mens Joachim Andersen skraber bunden med et total.

I skudsmålet skriver avisen:

'For ofte på randen af sammenbrud. Vanskeligheder med placeringsevnen. Bliver problematisk og febrilsk.'

Med til den vurdering var den tackling, han satte ind på Dzuyba efter en halv times spil, hvor han fik stoppet et russisk kontraløb, men til gengæld pådrog sig en advarsel. Den tackling var de dog nok glade for i Lyon-lejren.

Gyser-afslutning venter

I kommentarfeltet under avisens referat diskuteres der ivrigt om årsagerne til det franske nederlag. Forsvaret bliver nævnt i adskillige kommentarer, men der hersker en udbredt enighed om, at Marcelo i højere grad var holdets dårligste end Joachim Andersen.

Det var samme Marcelo, der lignede en saltstøtte, da brølstærke Dzyuba skabte plads til sig selv ved et indlæg, så han ubesværet kunne heade bolden i mål. Og da Magomed Ozdoev øgede til 2-0 i slutfasen, var danskeren skiftet ud.

Joachim Andersen kan glæde sig over, at november og holdets nye cheftræner, Rudi Garcia, har været god ved ham. Således er han startet inde i alle kampe, hvor det blandt andet er blevet til sejre over Toulouse og Nice, mens man besejrede Leipzig i Champions League.

Nu venter i øvrigt en gyserafslutning i CL-gruppespillet, hvor Lyon hjemme tager imod Leipzig. Her er franskmændene tvunget til at vinde, da Zenit meget vel kan gå hen og slå Benfica.

Du kan se stillingen i gruppe G her.

