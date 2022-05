Syrlig udtalelse efter triumf: - Ikke fået nok respekt

Real Madrid vandt lørdag Champions League for 14. gang, og det kunne spanierne i høj grad takke deres sidste skanse for.

Målmanden Thibaut Courtois stod en af sit livs bedste kampe. Belgieren reddede nærgående forsøg fra Mohamed Salah, Sadio Mané og Diogo Jota, før holdkammeraten Vinicius Junior blev matchvinder med målet til 1-0 mod Liverpool.

Han havde brug for at vise sine evner på den største scene, forklarer han efter sejren.

- I går (fredag, red.) på pressemødet sagde jeg, at når Real Madrid spiller finaler, så vinder vi. Jeg er på den gode side af historien, og jeg så en masse tweets om, at jeg ville blive ydmyget. Det viste sig at være den anden vej rundt, siger han på banen til britiske BT Sport.

- Jeg var nødt til at vinde finalen for min karriere og for at få noget respekt om mit navn. Jeg synes ikke, jeg har fået nok respekt - specielt ikke i England. Endda efter en god sæson så jeg en masse kritik af, at jeg ikke var god nok. Jeg er bare glad og stolt af præstationen, forklarer han.

Thibaut Courtois vandt lørdag Champions League for første gang i karrieren. Foto: Molly Darlington/Reuters

Real Madrid tabte skudstatistikken mod Liverpool 3-23, men det gjorde ikke det store for det spanske mesterhold, når Courtois var der til at afværge englændernes tilnærmelser hver gang.

- Vi stod sammen, og da der var brug for det, var jeg der for holdet, siger den tidligere Chelsea-målmand.

Undervejs i turneringen har Real Madrid slået Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City og nu Liverpool i knockoutfasen.

- Vi har slået de bedste klubber i verden sammen. Det år, City og Liverpool har haft, har været utroligt. Liverpool kæmpede til det sidste i Premier League, vandt to pokalturneringer og var meget stærke i dag. Jeg synes, jeg spillede en god kamp, og det var forskellen, lyder det fra keeperen.

30-årige Courtois skiftede til Real Madrid i sommeren 2018, umiddelbart efter at klubben havde vundet Champions League tre år i træk.

Det er første gang, at han prøver at løfte pokalen med de store ører.