Tager særlige midler i brug

Flere Liverpool-stjerner benyttede sig af en helt særlig form for teknologi forud for lørdagens Champions League-finale

Det er de små procenter, der afgør det. Sådan er det i sport, og her er fodbold ingen undtagelse.

Derfor har Liverpool også valgt at tage særlige midler i brug i forsøget på at få en fordel forud for Champions League-finalen mod Real Madrid lørdag.

Ifølge engelske medier som The Sun og Daily Mail har manager Jürgen Klopp således besluttet at benytte sig af hjernesensorer i håbet om, at den særlige teknologi fra en tysk videnskabsmand kan give dem et forspring til den storslåede finale i Paris.

På billeder fra Liverpools træning kan man se, hvordan stjernen Trent Alexander Arnold og Konstantinos Tsimikas begge benytter sig af udstyret.

Sådan så det ud, da Trent Alexander Arnold trænede onsdag forud for Champions League-finalen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Elektroderne, der er placeret på spillernes hoved, kan angiveligt levere specifik data til individuelle spillere og dermed hjælpe klubben med at tilpasse deres træningsprogram til hver enkelt person.

Det er firmaet Neuro11, som har samarbejdet med Liverpool siden august, der leverer teknologien.

På virksomhedens egen hjemmeside beskriver de sig som 'det nyeste inden for mental styrketræning for atleter'

Neuro11 blev i første omgang kontaktet af den tyske manager med henblik på et forbedre klubbens dødbolde - noget som både Trent Alexander Arnold og Konstantinos Tsimikas regelmæssigt tager sig af.

Om Jürgen Klopp og Liverpool formår at få skovlen under Carlo Ancelottis Real Madrid-mandskab finder vi ud af lørdag aften.

Champions League-finalen spilles på Stade de France i Paris klokken 21.00.

