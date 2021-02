Taget på sengen før storkamp

Det er næsten så sikkert som amen i kirken: Udeholdet får næppe lov at sove uforstyrret før en storkamp.

Det er efterhånden en obligatorisk begivenhed, at værternes tilhængere forsøger at forpurre den vigtigste restitution for modstanderne, og det gjorde Barcelonas fans et behjertet forsøg på.

De var dog rimelig tidligt på den, eftersom de affyrede det overskydende nytårskrudt allerede klokken 22 mandag aften.

1/8.finalen mellem Paris Saint-Germain og Barcelona er et af de mest imødesete opgør, og det skyldes ikke mindst deres tidligere Champions Leauge-opgør, hvor spanierne dog har trukket det længste strå, når de har tørnet sammen i den prestigefyldte turneringer.

Men der er også kamp uden for banen, for kampen om Neymar er stadig et betændt emne, og PSG's bejlen til Lionel Messi er heller ikke velset på de catalonske kanter.

Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Da PSG-præsident Nasser Al-Khelaifi ankom til Barcelona blev han mødt med tilråb, som blev fanget på spansk tv.

- Ludersøn, tyv. Hold dig væk fra Messi, din tyv, lød det blandt andet, da den magtfulde klub-boss viste sig offentligt.

I 2017 mødtes de to hold også i knockoutfasen, og her blev PSG's 4-0-sejr på magisk vis ødelagt af Barcelonas 6-1-ødelæggelse, og så var et af de største comebacks i turneringens historie en realitet.

Får vi bare en halvt så spændende 1/8-finale, så er den nok værd at se...

