Taler om sejrsfest: - Vi gav den gas!

Andreas Christensen oplevede karrierens hidtige højdepunkt i den forgangne weekend, hvor han og holdkammeraterne i Chelsea kunne løfte det ikoniske Champions League-trofæ efter en sejr over Manchester City i finalen.

Og selvom coronaviruspandemien selvsagt har haft en indflydelse på fejringen, fik Chelsea-spillerne festet på behørig fest. Det fortæller 'AC” i et videointerview, som Herrelandsholdet har delt på Facebook.

- Jeg er stadig træt. Jeg har sovet godt, men har brug for endnu mere søvn. Jeg har det fint, og jeg har det fedt, siger 'AC' med et smil i videoen og fortæller om fejringen.

- Det var egentlig rimelig begrænset på grund af pandemien, men vi gav den gas. Vi havde et familiearrangement og et helnatsprojekt. Vi havde det sgu fedt alle sammen med vores familier. Vi fik selvfølgelig løftet trofæet en masse, og ellers har vi bare nydt det.

Andreas Christensen hentede lørdag karrierens hidtidige højdepunkt. Foto: Ritzau Scanpix

At løfte Champions League-trofæet er selvsagt en drøm for mange fodboldspillere, og det var også noget af det, der i sin tid lokkede Andreas Christensen til den engelske storklub.

- Det er selvfølgelig fedt. Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg var barn, og det var egentlig også en af grundene til, at jeg skiftede til Chelsea. De vandt i 2012, og jeg valgte så at tage derhen sæsonen efter. Det giver lidt håb. Så at vinde det selv var super fedt, siger forsvarsspilleren.

25-årige Andreas Christensen er i øjeblikket samlet med den danske landsholdstrup.

