Tangerer frygtelig rekord: - Vi er lort

Anders Dreyers scoring mod Ajax tirsdag aften var FC Midtjyllands første i Champions League nogensinde, og scoringen sørgede samtidig for, at FC Midtjylland ikke er kommet værst fra start i årets gruppespil.

Marseille har ligesom danskerne tabt de tre første kampe, men med en målscore på 0-7 mod FC Midtjyllands 1-8. Senest tabte Andre Villas-Boas mandskab med 0-3 til FC Porto.

Champions League er faktisk ved at udvikle sig til lidt af et mareridt for Ligue 1's nummer fem. Marseille har nu tabt hele 12 Champions League-kampe i træk. Med tirsdagens nederlag tangerer Marseille samtidig Anderlechts rekord for flest nederlag i træk i turneringen. Den 'stime' er helt tilbage fra 2003-2005.

Seneste sejr var mod Inter i ottendedelsfinalen i februar 2012.

Artiklen fortsætter under billedet..

Marseille fik hug tirsdag aften. For 12. gang i træk i Champions League. Foto: Carlos Costa/Ritzau Scanpix

Siden tabte man returkampen mod samme Inter, to kvartfinaler mod Bayern München i samme sæson, seks gruppekampe i 13/14 og nu altså alle tre kampe i årets gruppespil mod Olympiakos, Manchester City og FC Porto.

Manden med ansvaret er da også godt klar over, at den er helt gal.

- For at være lort i Champions League, skal man i det mindste kvalificere sig til Champions League. Det gjorde vi, og vi er lort, siger André Villas-Boas.

Det kan Brian Priske og FC Midtjylland måske trøste sig en smule med, for de er trods alt med Europas fornemste turnering trods de magre resultater.

Marseille kvalificerede sig via en andenplads i Ligue 1 i sidste sæson, men chefen er ikke tilfreds med at være prygelknabe i Gruppe C.

- Vi dræber os selv. Vores kurs er præget af vores individuelle fejl. Det er os, der tilbyder de andre mål. Sådan var det også mod Olympiakos og City - i dag er det det samme. Jeg håber, det kommer med erfaringen, lyder det fra Villas-Boas, der først kom til klubben i 2019 og dermed ikke kan lastes for de første ni nederlag.

Marseille - og FC Midtjylland for den sags skyld - kan fortsat spille sig videre i turneringen. Det vil sandsynligvis kræve tre sejre på stribe i de resterende kampe.

Et mysterie, FCM

Den dyre fyring: Millionregn over Ståle

Superligaen Indefra: FCK's trænerteam hyres hos William Kvists agent