Teenage-sensation i Champions League: FCK missede ham

Teenageren Erling Braut Håland fløj ind på den største scene inden for klubfodbold, men han var på et lille dansk visit, før han nåede til dette niveau

- Det sygeste i hele mit liv.

Så ekstastisk var Erling Braut Håland efter sit vidunderlige hattrick, da VG mødte ham.

Det 19-årige målfænomen scorede alle sine mål i første halvleg, da RB Salzburg blæste Genk omkuld i Champions League-åbningen i Østrig.

Nordmanden har taget hele fodboldeuropa med storm, men tilbage i januar 2017 var der faktisk en varm forbindelse til FC København.

Dengang spillede den kun 16-årige Håland for den lille klub Bryne, men han viste allerede lovende takter. Ståle Solbakken tog kontakt til teenagerens far, den tidligere Premier League-spiller Alf-Inge Håland, som han har et godt forhold til.

Stortalentet brugte fem dage i København

– Erling bliver i FCK frem til tirsdag. Han skal se på forholdene, og de ønsker at lære ham bedre at kende. Han skal træne og spille en internkamp med U19-hold, sagde faderen dengang til norske Aftenposten.

Alf-Inge Håland spillede blandt andet for Notttingham Forest, Leeds og Manchester City. Det var i sidstnævnte klub, han blev offer for Manchester United-spilleren Roy Keane, der gennem flere år havde planlagt at ramme ham hårdt. Det kostede en grim knæskade, som han aldrig rigtig kom sig over.

Foto: Leonhard Foeger/Reuters/Ritzau Scanpix

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af

Kæmper om 1,2 milliard: Her er Superligaens store tv-aftale

Valgte Molde

I februar 2017 kom det frem, at Erling Braut Håland havde valgt Molde som sit næste skridt.

Håland scorede stadigvæk mål på samlebånd, og da han i Juli 2018 bragede fire mål ind mod det daværende tophold i den norske liga, Brann, skete det for øjnene af en talentspejder fra Manchester United. Det skabte stort postyr.

Det blev dog de storsatsende østrigere fra Salzburg, der i 2018 løb med den store nordmand, og de er nok godt tilfredse med, at de lavede en fem-årig kontrakt med ham.

Hans meritter tæller blandt andet ni mål i én kamp ved U20-VM, yngste til at score et hattrick i første halvleg i Champions League og i alt 17 kasser i ni kampe i denne sæson for sin klub.

Ham kommer vi nok til at se mere til ...

VG-studiet går amok - se med her:

Laudrup skærer igennem: Falliterklæring!

Danskere vækker opsigt i Champions League

Se også: Skræmmer mænd : - Sex er fundamentalt