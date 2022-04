Tidlig Liverpool-magi: Stor triumf

Liverpool står med det ene ben i Champions League-semifinalen efter en 3-1-sejr ude over Benfica. I første halvleg var de engelske favoritter overlegne

De kom, de scorede og de sejrede.

Der må være lutter tilfredshed i Liverpool-lejren efter tirsdagens riumf på 3-1 i første akt af Champions League-kvartfinalen imod Benfica.

Men med til historien hører, at sejren kom i hus på baggrund af to vidt forskellige halvlege.

Gæsterne blæste således portugiserne ud ad brættet inden sidebyttet og var totaldominerende i alle spillets facetter.

Der var ganske enkelt kort vej fra tanke til handling og mange strenge at spille på for udeholdet.

Vanen tro kom Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold piskende op og ned ad sidelinjerne, og backernes frembrusende stil skabte overtal for gæsterne gang på gang.

Det var imidlertid et hjørnespark, som åbnede ballet for favoritterne, da Ibrahima Konaté pandede indlægget i mål 17 minutter inde i dysten.

Der skulle ikke gå lang tid, før den føring blev fordoblet. Denne gang var det Sadio Mané, som kvitterede for et fornemt opspil fra Luis Diaz ved at dirigere kuglen i kassen.

Det kunne være blevet til endnu flere engelske træffere, og pausefløjtet fremstod mest af alt som et befriende blæs for værterne.

Men håbet var ingenlunde slukket på Estádio da Luz. Det er det sjældent, når man som klub råder over en angriber som Darwin Núñez.

Som så ofte før var den målfarlige uruguayaner Benficas største trussel.

Tidligere i turneringen nedlagde den 22-årige bomber FC Barcelona, og denne tirsdag evnede han så at sparke spænding tilbage i opgøret mod en anden europæisk gigant.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Darwin Nunez var igen i hopla for værterne. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Nyt håb for en stund

En defensiv brøler af Konaté gav frit lejde til den portugisiske ligatopscorer, og han sendte sikkert bolden ind bag Alisson.

På det tidspunkt var der bare spillet fire minutter af anden halvleg, og pludselig lugtede værterne blod.

Kort efter var Núñez igen i fokus, da han blev revet ned i feltet, men fløjten forblev tavs hos dommer Jesús Gil Manzano.

Flere chancer fulgte, men hjemmeholdet evnede ikke at omsætte dem. Og den slags bliver straffet på Champions League-niveau, og få minutter før tid kunne Luis Diaz så lukke kampen til Liverpools fordel.

Han har i øvrigt en fortid i FC Porto, hvorfor populariteten næppe er vokset denne tirsdag.

Det er Liverpools chancer for at gå videre til gengæld inden returopgøret i næste uge …