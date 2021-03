Tidlig scoring rækker ikke for Brøndby

Begge de danske deltagere er slået ud af fodboldkvindernes Champions League.

Hverken Brøndby eller Fortuna Hjørring formåede onsdag at lave en kæmpe sensation, og spillerne i de to danske klubber må nu følge resten af turneringen fra sofaen efter klare nederlag i holdenes returkampe.

Brøndby gjorde den bedste figur ved at komme foran i hjemmekampen mod de sidste fem sæsoners vinder af turneringen, Lyon, men franskmændene vandt opgøret på den københavnske vestegn med 3-1. Dermed er Lyon videre med 5-1 samlet.

Endnu mindre spænding var der om den samlede sejr i Hjørring. Nordjyderne blev atter udspillet af FC Barcelona, som vandt 5-0 og sagtens kunne have vundet større. Spanierne avancerer med samlet 9-0.

I Brøndby var det som ventet de franske gæster, som havde fat i bolden fra start og kørte på, men stik mod spillet i kampens indledning tog Per Nielsens mandskab føringen.

I det 11. minut landede bolden efter et kontraangreb for fødderne af Nanna Christiansen. Hun sendte en afslutning afsted fra kanten af feltet, og den overlistede Lyon-målmanden Sarah Bouhaddi og gik i nettet.

Lyon-mandskabet lod sig dog ikke ryste af det hurtige mål, og episoden omkring Brøndbys scoring var faktisk også sidste gang i kampen, at Sarah Bouhaddi for alvor kom i aktion.

Resten af første halvleg foregik på Brøndbys banehalvdel, og det syntes kun at være et spørgsmål om tid, før franskmændene fik hul på bylden.

Det skete efter 32 minutter, da Nikita Parris udnyttede en fejl i Brøndbys forsvar og sendte bolden i mål fra tæt hold.

Ti minutter senere kom Lyon foran efter en omstilling, hvor kantspilleren Melvine Malard resolut hamrede bolden ind ude ved den ene stolpe uden chance for Naja Bahrenscheer i målet.

Fem minutter inde i anden halvleg udbyggede Lyon føringen via et straffespark. Anfører Wendie Renard øgede til 3-1 fra pletten.

For Brøndby handlede det i resten af kampen om ikke at blive ydmyget, og det blev heller ikke til flere scoringer, selv om udeholdet var tæt på i flere omgange.

I Hjørring kæmpede Fortuna for at holde styr på Barcelonas kombinationsstærke spillere, og nordjyderne holdt gæsterne nede på et enkelt mål i første halvleg. Det scorede Aitana Bonmati.

Kort inde i anden halvleg var hun på spil igen og gjorde det til 2-0, før Mariona Caldentey øgede til 3-0 på et straffespark efter 55 minutter.

I resten af kampen var der powerplay-lignende tilstande foran Fortuna-målet, men det blev kun til yderligere to scoringer for Barcelona.

Pernille Harder var i aktion for Chelsea i 1-1-udekampen mod Atlético Madrid. Harder og holdkammeraterne sendte spanierne ud af turneringen med 3-1 samlet efter 2-0 i den første kamp i London.