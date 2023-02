Tidligere United-stjerne dømt for homofobiske udtalelser

Paris, I er nogle homoer.'

Sådan skulle det blandt andet have lydt fra Patrice Evra under en Champions League-kamp mellem Manchester United og PSG i 2019.

'Anti-had'-foreningerne Mousse og Stop Homophobia indgav i den forbindelse en klage til den franske domstol, hvor de anklagede franskmanden for at gøre brug af homofobiske udtalelser.

Den sag nåede torsdag sin ende, da Evra ved en parisisk domstol blev dømt og ikendt bødestraf.

Det skriver The Mirror.

Evras udbrud fandt sted en scoring af Marcus Rashford, som i kampens overtid mirakuløst sendte Manchester United videre i turneringen, mens PSG måtte ud i kulden.

'Vi bruger vores d-hold, og vi slog jer. Det var nogle børn, der spillede. De plejede at rengøre mine støvler. Paris, I er nogle fisser,' skulle den tidligere United-back også have sagt ved lejligheden.

I kampens overtid sendte Marcus Rashford OSG ud af Champions League tilbage i 2019. Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

22.000 kroner

Straffen kommer dog næppe til at volde franskmanden stort besvær.

Evra, som ikke selv var til stede i Paris, modtog en bøde på 1000 euro, svarende til lidt over 7400 kroner. Samtidigt blev han pålagt at betale 2000 euro - omkring 15.000 kroner - til de to foreninger.

Samlet skal Evra altså ikke have meget mere end 22.000 kroner op ad lommen.

Efter domsafsigelsen kom anklagernes advokat med en kort udmelding.

'Homofobiske kommentarer fra en person som Patrice Evra er med til at skabe had og vold mod LGBT-personer,' lød det blandt andet.

Foruden Manchester United nåede Evra i sin aktive karriere blandt andet at tørne ud for Juventus, mens han også fik hele 81 kampe for det franske landshold.