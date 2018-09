Til grin foran hele verden: Nu kommer CL-skurken med dramatisk melding

Først var det situationen, hvor Mohamed Salah blev skadet, der førte til kritik af Sergio Ramos.

Egypterens skade i Champions League-finalen mod Real Madrid var et kæmpe tab for Liverpool, der måtte spille resten af kampen uden deres største stjerne, selvom det dog var målmand Loris Karius, der løb med alle overskrifterne i Kiev.

Målmanden var uheldigt involveret i to af Real Madrids tre scoringer i 3-1-sejren, men efterfølgende begyndte der så at svirre historier om, at Karius havde fået en hjernerystelse i kampens hede. '

Oven i købet i en duel med Sergio Ramos, som også var involveret i sammenstøddet med Mohamed Salah.

Karius havde en særdeles skidt aften i Champions League-finalen mod Real Madrid. Foto: AP.

Karius er denne sommer blevet lejet ud til tyrkiske Besiktas, og han taler nu mere ud om hele situationen:

- Ingen vil nogensinde kunne vide, om der er en sammenhæng mellem det slag, jeg fik, og de fejl, som jeg lavede. Det er ikke en undskyldning, men bare en forklaring, fortæller Karius i et interview med Marca.

- Jeg ved ikke, om Sergio Ramos skadede mig bevidst. Det ved kun han, men det er ikke vigtigt. Selvom han dog aldrig sagde undskyld til mig.

- De tests, der blev lavet på mig, viste, at jeg havde nogle synsproblemer. Under normale omstændigheder er det svært at forestille sig, at jeg havde lavet de fejl, siger Karius.

Den tyske målmand har indtil videre fået fuld spilletid i tre kampe i Besiktas.

TV: Carragher har ondt af Karius: Han traf det rigtige valg:



