Tilbage i Parken: - Jeg jubler hvis jeg scorer

For tredje gang i løbet af sin udlandskarriere står Andreas Cornelius overfor sin tidligere klub.

Han har prøvet det med Bordeaux, Atalanta og nu sker det med Trabzonspor, hvor FCK er sidste forhindring før Champions League-gruppespillet.

Andreas Cornelius forventer en fin velkomst fra FCK-fansene. Foto: Lars Poulsen.

Foto: Lars Poulsen

- Jeg har prøvet det før, og jeg glæder mig. Det er altid specielt at vende tilbage som modstander.

- Det er lige før, jeg går forkert, når jeg skal ind i omklædningsrummet. Jeg føler mig hjemme i Parken, selv om jeg skal i udeholdets omklædningsrum, siger Andreas Cornelius med et skævt smil mandag på det afsluttende pressemøde forud for tirsdagens opgør mellem de to klubber.

Han forventer en fin modtagelse fra FCK-fansene, fordi han trods alt har givet meget til den klub, han spillede i fra det 12.-24. år blot afbrudt af en kort afstikker til Cardiff.

Andreas Cornelius glæder sig til mødet med sin tidligere klub tirsdag.- Foto: Lars Poulsen.

Andreas Cornelius tilbage i Parken, hvor han har fejret så mange triumfer. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg forventer ikke, de buher mig ud. Jeg tror, de tager godt imod mig, så jeg får en flot velkomst, siger Andreas Cornelius om mødet med FCK-fansene tirsdag i Parken.

Han har ikke tænkt sig at holde sig i ro, hvis han kommer på måltavlen i Parken.

- Jeg forventer, FCK-fansene jubler, hvis deres hold scorer. Jeg jubler, hvis jeg scorer, men det bliver hverken hånende eller hoverende. Jeg vil juble med mine holdkammerater, forklarer Andreas Cornelius.

Han har bemærket, at FCK har fået en sløj start på sæsonen. Og det mener han har betydning for favoritværdigheden.

Andreas Cornelius og Jens Stryger Larsen skulle ind i udeholdets omklædningsrum til den afsluttende træning før FCK møder Trabzonspor tirsdag i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Cornelius i højt humør ved den afsluttende træning i Parken. Foto: Lars Poulsen.

- Vi må påtage os favoritrollen, fordi FCK er ikke i den bedste forfatning. Men vi ved også, at alt kan ske i to kampe. Og FCK kan finde et højere niveau frem i de her europæiske kampe, advarer Andreas Cornelius.

