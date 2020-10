Tjekkisk harme efter kampen: De tørrer røv med os!

- Den værste fodboldregel i historien. Hvilken idiot opfandt dette lort.

Milan Skoda er tjekke, Slavia Prag-stjerne om en hals efter otte sæsoner i storklubben, og nu tørner han ud for tyrkiske Caykur Rizespor.

Og så er han bitter. Voldsomt bitter efter at have set onsdagens Champions League-playoff-returkamp mellem sine gamle venner fra Prag og danske FC Midtjylland.

Han refererer naturligvis til VAR, som har fået mange hårde ord med på vejen, siden systemet så dagens lys. Og mere specifikt refererer han til den spektakulære situation omkring danskernes udligning med godt ti minutter tilbage af kampen.

For Sory Kaba havde egentlig brændt sit straffespark, og spillet var for længst fortsat. Ja, bolden var faktisk helt oppe i den anden ende, da dommeren pludselig fløjtede.

De tørrer røv med os!

Målmand Ondrej Kolárs aktion inde på stregen, eller i nærheden af stregen, skulle nærstuderes. For meldingen gik på, at han var gået før tid. Og det må man ikke.

Dommen blev, at sparket skulle tages om, men reglen siger ikke noget om, at det er den samme spiller, der skal sparke. Så i stedet for Kaba gik Alexander Scholz til bolden - og scorede.

Dagen derpå er det et samtaleemne i tjekkiske medier. Ikke på allerhøjeste niveau, for læserne gider i mindre grad læse om tabende hold end om vindende hold, men alligevel. Når der er tale om en decideret fiasko, som det er for Slavia at være slået ud til et dansk hold, og det så endda er sket på en for dem skandaløs baggrund, fylder det godt i de største tjekkiske medier.

Avisen DNES talte med forsvarsklippen Vladimír Coufal, der spillede sin sidste kamp for klubben, inden han nu drager til England og West Ham.

- De tørrer røv med os, jo. Det er svært at finde ord. Vi fører fra det tredje minut, men vi kan ikke få scoret mål nummer to. De sparker lange bolde hele tiden, mens vi forsøger at spille fodbold.

- Så kommer der en aflevering, vi begår straffespark, og de slår til. Det er den eneste måde, de kan score på. Det er forfærdeligt, konstaterede han.

Målmand Ondrej Kolár forstod ingenting, forklarer han til klubbens hjemmeside.

- Det faldt mig slet ikke ind, at dommeren kunne finde på at vende tilbage til situationen, fordi jeg var forsigtig. Han bad mig om ikke at træde foran linjen inden sparket, så jeg passede på, kommer det fra landsholdsmålmanden til Slavias hjemmeside.

Kan få ny tur til Danmark

Svineri, tordner tabloid-avisen Blesk på sin forside torsdag og underbygger det med talestreger fra flere af de involverede Slavia-spillere, der henholdsvis snerrer, bander og uforstående slår ud med armene over dommer Damir Skominas beslutning.

Sport.cz skriver, at Slavia rejser hjem fra Danmark med en følelse af uretfærdighed.

- Der var straffespark, og Koli (målmand Ondrej Kolár, red.) redder så smukt. Hvad der derefter sker...det ønsker jeg ikke forholde mig til, kommer det opgivende fra Jan Boril til avisen, der kalder Damir Skominas beslutning om at straffesparket skulle tages om, for grusom, grusom.

- Jeg troede ikke, sådan noget ville kunne forekomme i Champions League. Det er store penge, der står på spil. Her kan man se, hvor let det er at såre et hold, siger Boril.

Slavia Prag er nu i bowlen, når der trækkes lod til gruppespillet i Europa League. Pudsigt nok kan de ende med endnu en tur til Danmark, hvis de ender i gruppe med FC København.

Danskerne bestemmer selv sin skæbne i torsdagens kamp mod Rijeka fra Kroatien.

Der er lodtrækning til Europa League-gruppespillet fredag kl. 13.

Allerede torsdag eftermiddag fra klokken 17 er der lodtrækning til Champions League-gruppespillet, hvor FC Midtjylland er med.

