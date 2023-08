Tjekkiske eksperter: - Unødvendigt

Sparta Prag-spillerne kan takke sig selv for nederlaget til danske FC København, påpeger tjekkiske eksperter

Der var drama for alle pengene, da FC København tirsdag aften med den mindst mulige margin tilspillede sig en plads i Champions Leagues tredje kvalifikationsrunde.

Det skete nemlig efter en afgørelse i straffesparkskonkurrence mod tjekkiske Sparta Prag, efter at den ordinære kamp i Prag var endt 1-1, og det stod 3-3 efter den forlængede spilletid.

Kampen igennem havde FC København sådan set overtaget - rent resultatmæssigt - efter Jordan Larssons åbningsmål i det første minut, men faktisk var det hjemmeholdet, der formåede at sætte det bedste spil sammen. Og med rette kan føle sig uheldige, indtil det ti minutter før ordinær tids udløb lykkedes Veljko Birmancevic at udligne.

Det er i hvert fald analysen fra de eksperter, den store tjekkiske avis Blesk har fået til at analysere kampen.

- Sparta forkludrede det selv. De var foran to gange, men tillod modstanderne at score unødvendige mål - specielt det tredje.

- Det er sådan, det går i fodbold - de bolde, der passerer mållinjen, tæller. Og så var det et lotteri i straffesparkskonkurrencen, siger Václav Kotal, der er tidligere træner for Sparta Prag.

Billige mål

Han bliver bakket op af den tidligere Sparta-spiller Jakub Podaný:

- Sparta havde FC København på krogen. De var aktive og spillede dem godt fra start.

- FCK så ikke ud til at have styr på hjemmeholdet og havde ikke en backup-plan. Tværtimod satte Sparta sig mere og mere på kampen og skabte masser af chancer og førte to gange. Men begge gange scorede de billige mål, påpegede Jakub Podaný.

Det var indskiftede Viktor Claesson, der begge gange udlignede for FC København. Den svenske profil var også på pletten i straffesparkskonkurrencen, hvor han scorede på FCK's andet spark.

Det var landsmanden Roony Bardghji, der med et panenka-spark afgjorde kampen, da han scorede på københavnernes fjerde spark, mens hjemmeholdet kun scorede på halvdelen af sine forsøg.

