To straffespark koster HB Køge nyt CL-nederlag

Med tanke på at HB Køges kvinder blot havde æren at spille for torsdag aften, så fik de alligevel sat et fint aftryk i Champions League-kampen mod tyske Hoffenheim.

Danskerne tabte dog 1-2 på hjemmebane efter at have set bedst ud i kampens indledning.

Det betyder, at holdet fortsat befinder sig på gruppens sidsteplads uden point. Hoffenheim har seks point på tredjepladsen. Der mangler fortsat én kamp i gruppespillet.

Det var det danske mandskab, der kom bedst fra start i opgøret. Allerede efter ti minutter opstod der en stor chance, som dog blev misset.

Få minutter senere blev HB Køge-anfører Kyra Carusa sendt i dybden, hvilket hun udnyttede ved at lægge bolden i det lange hjørne med en præcis afslutning.

Ikke længe efter blev det farligt i den anden ende, men Kaylan Marckese hev en flot refleksredning op af lommen.

Efter 27 minutter blev presset for stort, da en Hoffenheim-spiller blev nedlagt på ulovlig vis i feltet. Straffesparket blev omsat til mål, og stillingen var 1-1.

Trods hæderlig energi blev det også til 2-1 til gæsterne inden pause. Lige som ved det første omsatte Nicole Billa endnu en gang på straffespark.

I anden halvleg blev kvalitetsforskellen tydeligere. Danskerne havde umådeligt svært ved at bryde Hoffenheims solide organisation.

Og de få gange det lykkedes, var gæsterne hurtigt over dem for at bremse spillet på ny.

Derfor måtte danskerne indse, at det skulle blive til det femte nederlag i træk i turneringen.

Holdet havde torsdag træner Søren Randa-Boldt på sidelinjen, men i det sidste CL-opgør bliver det uden ham.

Det skyldes, at han i næste uge skal opereres for tyktarmskræft. Det skrev HB Køge for få dage siden på sin hjemmeside.