Tordner mod FCK-træner: Arrogant!

FCK har fuld march mod millionerne. Minimum 260 af dem.

For det er, hvad der allerede nu er sikret, efter FC København onsdag skrev historie og blev den første danske klub til at kvalificere sig til det svinedyre selskab for andet år i træk. Champions League.

Og så skulle man ellers tro, at humøret ikke kunne blive højere, og at armene vil forblive over hovedet til evig tid.

Det er sjette gang i FC Københavns historie, at klubben kvalificerer sig til Europas fineste klubturnering. Foto: Kenneth Meyer

Forlod pressemødet

Men nej.

For allerede ved pressemødet efter onsdagens opgør tog det hele en drejning.

Her udspillede nedenstående seance sig. Og hold nu fast og husk på: FCK har lige skrevet historie.

Her bliver FCK's træner Jakob Neestrup spurgt om følgende:

- Jeg kan godt høre, man er kæk og glad for sejren. Det er der alt mulig grund til. Men er det alligevel ikke lidt sådan, at nu kom der lige et hold fra Polen, der ikke engang har deres eget stadion ...

- Og her har vi en millionklub, og så er det alligevel polakkerne, der scorer flest gange, hvis vi tager selvmålet med. Det er vel ikke sådan, at man ligefrem jubler i FCK over det her resultat. Eller er der bare noget, jeg har misforstået?

Og så eksploderede det.

- Ja, du svarede selv på spørgsmålet, lød det fra Neestrup.

- Det var dæleme arrogant, kom det hurtigt tilbage.

Herefter forsøgte Jakob Neestrup at forsvare sig. Han nåede lige at få sagt, at det var spørgsmålet, der var arrogant, inden den pågældende journalist udbrød 'ej, puha' og gik sin vej og smækkede døren.

Skidt fra land

Men det var faktisk allerede fra start, at den hårde tone for pressemødet blev sat.

For undervejs i kommenteringen kunne man høre, hvordan Viaplays kommentatorer Niels Christian Frederiksen og Per Frimann nærmest lovede, at Kamil Grabara ikke vil være en del af FCK, når onsdag bliver til torsdag.

Onsdag aften var FCK på vej mod en sikker 1-0-sejr, inden Rakow fire minutter før tid pludselig bragte spændingen tilbage i opgøret. Det forblev dog 1-1, og så kunne de danske mestre juble. En samlet 2-1-sejr, og drømmen var en realitet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og det skulle FCK-træneren naturligvis forholde sig til ved pressemødet. Men det nægtede han pure.

- Det er lige før, jeg får lyst til at gå ud af døren. Vi har lige spillet os i Champions League for andet år, og så er det det første spørgsmål. Jeg synes, det er malplaceret, det må jeg bare sige, lød det.

Der er lodtrækning til Champions League-gruppespillet torsdag aften, som kan ses live på eb.dk. Foto: Lars Poulsen

FCK-boss afviser

Til gengæld var FCK's sportsdirektør Peter Christiansen mere klar i mælet efter opgøret, da han snakkede med den skrevne presse.

- Jeg skal ikke forholde mig til det. Det må vedkommende stå til regnskab for. Men det er ikke noget, jeg kender noget til.

- Så Kasper Schmeichel er ikke på vej til FC København?

- Nej, det er han ikke.