Total tavshed om FCK-chok

Lagde du mærke til stilheden i Herning?

Intet fra Claus Steinlein. Intet fra Rasmus Ankersen.

Mens vinden og den piskende regn rev de sidste blade af træerne omkring Herning Fremads hybridbane var der én ting, der fyldte mandag for FC Midtjylland.

Det var tirsdag. Ajax - og håbet om at Liverpool-fighten vil åbne døren for Champions League-gennembruddet.

Jess Thorup...? Slet ikke et tema. Ikke en gang tæt på.

- Nu spiller vi Champions League, konstaterede pressemedarbejder Mads Hviid Jakobsen tørt, da FC Københavns ansættelse af ulvenes mestertræner fra 2018 blev bragt op.

- Jeg vil ikke sige noget om Jess Thorup. Vi spiller Champions League. Der bliver nogle dage bagefter, sagde FC Midtjyllands anfører Erik Sviatchenko, inden han rejste sig fra podiet og forlod pressemødet på MCH Arena for at tage hul på den sidste træning.

Brian Priske skal finde en vej til point i Champions League. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Lige i dag (mandag, red.) har jeg ikke de store kommentarer om Thorup andet end, at FCK har fået en dygtig træner, og at jeg er glad for at få endnu en dygtig kollega i Superligaen.

- Det er altid fedt at have gode kolleger rundt omkring i Superligaen, og Jess er både dygtig og vellidt. FCK skal være glade for at have hentet ham til, begrænsede cheftræner Brian Priske sig til, inden han så noterede, at det var Champions League, som rent faktisk optog kapaciteten i alle ledige hjermeceller.

Det kræver ikke stor fantasi at tænke fire-fem år tilbage og forestille sig direktør Claus Steinlein eller bestyrelsesformand Rasmus Ankersen hugge gebisset i maddingen, hvis FCK dengang havde hyret en tidligere FC Midtjylland-træner ind.

FC Midtjylland havde under ingen omstændigheder efterladt den luns uden at optage en markant del af rampelyset.

Claus Steinlein holdt sig mandag til en pressemeddelse... en pressemeddelelse. Ingen intuitiv ordstrøm foran rullende kameraer.

FC Midtjyllands skuldertræk i forhold til begivenhederne i Parken var nærmest demonstrativt.

Andre steder kunne man måske finde på at klistre udtrykket 'positiv arrogance' på den slags.

FC Midtjylland har brug for Sory Kaba begynder at vise farlighed. Angriberen er endnu ikke kommet frem til én afslutning i Champions League. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Realiteterne er imidlertid også, at FC Midtjylland slet ikke kan tillade sig at fjerne blikket fra Champions League. Efter den heroiske indsats på Anfield, har ulvene afsluttet tilløbet til Champions League. Nu er det tid til afsættet.

Hjemme mod Ajax skal der point på tavlen for at bevise berettigelsen i kongeklassen.

– Vi har fået meget erfaring i de to første kampe, især i forhold til tempoet på banen. Vi ved, hvad det er for et niveau, vi skal op på for at få noget ud af disse kampe. Det kan godt være, at vi fik en lussing rent resultatmæssigt mod Atalanta, men vi viste mod Liverpool, at vi også har fået mere erfaring, og det skal vi bygge ovenpå, sagde Erik Sviatchenko på pressemødet før kampen og hæftede sig ved den flotte indsats mod Liverpool.

Anders Dreyer var omdrejningspunktet i en opløftende kamp mod Liverpool. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

– Det var et meget modent udtryk, hvor vi sammensatte 90 minutter på et virkeligt højt niveau mod en klassemodstander. Det tager vi selvfølgelig med os, at vi er gode til at omstille os og har lært noget af de to kampe, pointerer forsvarsspilleren, som mener at tilvænningen til Champions League giver håb før Ajax-kampen.

– Udtrykket og tempoet skal være på det niveau, vi så i Liverpool. Disciplinen defensivt skal også være der, hvor vi minimerer chancer imod, og så har vi muligheden for at lave et resultat, siger Erik Sviatchenko.

