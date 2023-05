Total ydmygelse: City smadrer Real Madrid og er klar til CL-finalen

Manchester City er klar til klubbens anden finale i Champions League.

Det står klart, efter at Premier League-duksen onsdag slog den regerende mester, Real Madrid, 4-0 på hjemmebane efter blandt andet to scoringer af portugiseren Bernardo Silva i første halvleg.

Man skal være ualmindelig glad for den mest vindende klub i Europas fineste klubturnering for at finde argumenter for, at det samlede resultat på 5-1 er misvisende.

Manchester City dominerede således opgøret på Etihad Stadium fra første fløjt og havde et par meget nærgående bud på et tidligt åbningsmål, inden Bernardo Silva midtvejs gennem første halvleg nettede til 1-0.

Real Madrid havde samlet set kun et svagt modsvar, og generelt virkede de spanske gæster til at have svært ved at være med i det tempo, som Pep Guardiolas mandskab satte i opgøret.

Annonce:

Finalen spilles på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul 10. juni, og her skal City op mod italienske Inter, der besejrede lokalrivalen AC Milan med samlet 3-0.

Inter kan her vinde sin fjerde europæiske mesterskabstitel og den første siden 2010. City jagter omvendt sin første triumf, efter at det i 2021 blev til et 0-1-nederlag til Chelsea i klubbens første forsøg.

Spændingen om det samlede resultat var på vippen fra første fløjt i Manchester onsdag.

City lod således bolden flyde rundt mellem de til tider meget passive Real-spillere, og to gange inden for de første 20 minutter måtte Thibaut Courtois hive en redning frem for at forhindre målmaskinen Erling Haaland i at blive kampens første målscorer.

Æren tilfaldt i stedet Bernardo Silva efter 23 minutter. Han blev spillet fri i feltet af en klasseaflevering fra kreatøren Kevin De Bruyne og snød Courtois med en afslutning fladt i det korte hjørne, da belgieren var gået til den anden side.

Annonce:

Toni Kroos bragede et forsøg på overliggeren i den anden ende efter 35 minutter, men kort efter punkterede spændingen reelt.

City spillede gæsterne tynde, og Silva headede en afrettet pasning i nettet til pausestillingen 2-0.

Et aggressivt modsvar efter pausen udeblev, omend Real Madrid var bedre med spillemæssigt. I stedet blev City ved med at true, og efter 73 minutter tabte Haaland sin tredje duel i opgøret med Courtois.

Nordmanden lever dog nok fint med at gå fra banen uden scoringer for en gangs skyld. Kort efter sin tredje misser blev det således 3-0, da Eder Militao med knæet rettede De Bruynes frisparksindlæg ind i eget net.

Indskifterne Phil Foden og Julian Alvarez kombinerede i overtiden flot og skabte sammen 4-0-målet, som argentineren blev noteret for.