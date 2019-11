Totalt CL-vanvid: To røde kort i samme jubelscene

Før Real Madrid overhovedet har været i aktion tirsdag aften, er den spanske storklub videre fra Champions Leagues gruppe A.

Avancementet blev en kendsgerning, da grupperivalerne tyrkiske Galatasaray og belgiske Club Brugge spillede 1-1 i Istanbul.

Det resultat betyder, at ingen af de to hold længere kan nå op på siden af Real Madrid på gruppens andenplads, når sidste spillerunde afvikles i december.

Senere tirsdag aften går Real Madrid derfor på banen i storkampen mod Paris Saint-Germain for at skabe spænding om gruppens førsteplads. Det kræver en sejr til Zinedine Zidanes hold tirsdag, hvis det i sidste spillerunde skal være muligt at vippe PSG væk fra gruppens førsteplads.

I Istanbul så det længe ud til, at Adem Büyük ville blive helten for Galatasaray. I kampens 11. minut scorede han efter en smart førsteberøring og en klog afslutning.

Føringen varede helt til dommerens tillægstid. Her udlignede Krepin Diatta på et skud fra kanten af feltet.

Målet medførte vilde jubelscener, og Diatta og holdkammeraten Clinton Mata fik begge et ekstra gult kort og blev udvist i den store rus over udligningen.

Det ene point var særdeles vigtigt for Club Brugge, som dermed holder Galatasaray bag sig i gruppen. Nummer tre i gruppen bliver overført til knockoutfasen i Europa League i februar. Brugge har et point mere end Galatasaray før sidste spillerunde.

