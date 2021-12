Totalt i knæ: Skræk-scenarie før skæbnekamp

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Kravet er enkelt til Atlético Madrid og cheftræner Diego Simeone. Vind eller forsvind.

For tirsdag aften skal den spanske hovedstadsklub en tur til det portugisiske, hvor FC Porto står klar til at byde dem op til dans i den sidste og altafgørende grupperunde i Champions League.

Der ligger et massivt pres på spanierne, for de er pisket til sejr, hvis de skal have forhåbninger om videre avancement fra den benhårde Gruppe B. Derudover har Simeone en anden problematik - forsvaret er nemlig hårdt ramt af skader.

De foretrukne i den bagerste kæde Stefan Savic, Kieran Trippier samt José María Giménez er alle ude med skader, og ligeledes er Felipe sendt en tur i skammekrogen med karantæne. De misser alle skæbnekampen i Portugal.

Simeone er pisket til sejr i Portugal. Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix

Udtager unge drenge

Simeone har altså kun Mario Hermosa skadesfri i forsvaret, og derfor hævder Football Espana, at den defensive midtbanespiller Geoffrey Kondogbia kan blive hevet ned i den bagerste kæde.

Ses der på den spanske trup til tirsdagens opgør på Estadio do Dragao, er tre akademispillere udtaget - nemlig Christian, Ibra og Fran Gonzales.

Her er listen over Simeones udvalgte til opgøret

Nervepirrende opgør

Der venter en gyser af en spillerunde i Gruppe B, hvor Simeones mandskab også har gruppens anden kamp mellem AC Milan og Liverpool i tankerne.

Atlético Madrid skal først og fremmest vinde deres kamp i Portugal og samtidig krydse fingre for, at Liverpool slår Milan. Englænderne har allerede sikret sig en billet til næste runde.

Vinder Milan, er Atlético Madrid nødsaget til at besejre Porto med flere kasser, end Milan slår Liverpool med.

Hvem der rutsjer videre med Jürgen Klopps drenge i Champions League, hvem der skal en tur i Europa Leauge, og hvem der trækker sorteper, bliver afgjort, når begge opgør fløjtes i gang klokken 21.00 i henholdsvis Portugal og Italien.

