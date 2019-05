Tottenham-fans lægger sig fladt ned: ’Vi kan ikke undvære Christian’

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Hvor spiller Christian Eriksen efter sommerferien?

Det spørgsmål har helt naturligt optaget danske og engelske medier i denne sæson, fordi den danske midtbanekreatør fortsat ikke har forlænget den aftale med Tottenham, som udløber til næste sommer.

Derfor nærmer afgørelsens time sig. Uden dansk signatur på en kontraktforlængelse ligner det i stigende grad et sommersalg.

Her er Real Madrid favoritten. Ikke mindst, fordi den spanske sportsavis AS den seneste uge har fastholdt, at der angiveligt foreligger en mundtlig aftale mellem Eriksen og storklubben.

Det bekymrer naturligvis også de mange Spurs-fans, der er taget til Amsterdam for at heppe på heltene i klubbens første semifinale i den største europæiske klubturnering i 57 år.

Også selv om nattelivet – og ikke mindst den grønne djævleurt, som fylder luften i det centrale Amsterdam, har trukket veksler på de ellers så solide englændere.

Og budskabet er tydeligt fra Mark, Steve og Dan, som er rejst til Holland som repræsentanter for fanklubben i Halifax.

- Hans form en dykket en smule, men vi er nødt til at beholde ham, for vi kan ikke undvære ham, siger Dan til Ekstra Bladet og bakkes op af kammeraterne.

Tankerne er i Madrid

- Han er en fantastisk spiller, og utrolig vigtig for holdet på grund af hans evne til at flytte bolden hurtigt rundt. Men det er ikke hans bedste sæson, lyder det fra flokken.

Og blandt Spurs’ mange fans vokser frygten for, at de mange lunkne præstationer fra Christian Eriksen efter nytår bunder i, at fokus så småt er rykket sydpå.

- Jeg tror, at han har svært ved at fokusere, fordi han har tankerne i Madrid, erkender Steve, der dog vælger at se lyst på fremtiden.

- Men jeg tror, at han skriver under på en ny kontrakt. Jeg tror oprindeligt, at han elsker at være hos Spurs. Også på grund af det nye stadion og træningsfaciliteterne, som er ren verdensklasse. Og så har han et tydeligvis et godt forhold til Pochettino.

Skulle der derimod lykkes Zinédine Zidane at vriste Eriksen ud af Tottenhams greb, står London-klubben dog med en enorm udfordring, for hvordan erstatter man holdets kreative kraft?

- Det er et godt spørgsmål, og jeg ved det helt oprigtigt ikke. Vi skal bruge en frygtelig masse penge, og der er jo ikke så mange derude, der har de samme kvaliteter som ham. Helt ærligt, så ved jeg ikke, hvordan vi skal erstatte hans kreativitet. Så han er nødt til at blive, lyder det håbefuldt fra de trofaste Tottenham-fans, som håber på deres danske idol til det sidste.

