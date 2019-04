Tottenham sendt til tælling i blodig semifinale

Blod og dramatik var der masser af på Tottenham Hotspur Stadium tirsdag aften, da Lasse Schöne og Ajax besejrede Tottenham med Christian Eriksen 1-0 i den første semifinale i Champions League.

En helt fortjent sejr til gæsterne, der var taget til London for at angribe i stedet for stædigt at forsøge at spille til nul.

Tottenhams nederlag understreger, at London-favoritten noget ubelejligt er inde i en svær periode, hvor de seneste fem kamp er endt med fire nederlag.

Yderligere uheldige var Eriksen og co. efter en halv times spil, hvor fik tilskuerne fik dramatik for alle pengene. Forsvars-krumtappen, Jan Vertonghen, blev i en luftduel knockoutet af sin holdkammerat Toby Aldeweireld, der tilførte den tidligere Ajax-forsvarer en stor flænge i næsen.

Blodet flød, men den høje belgier kom først på højkant og siden på banen igen.

Men næsestyveren havde forplantet sig, og kort efter meldte han til udskiftningsbænken, at han havde det dårligt. Vertonghen havde dårligt forladt banen, inden benene eksede under ham, og han måtte støttes ud i omklædningsrummet.

Jan Vertongen blev ramt hårdt og blødte kraftigt. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

På vej ud af banen eksede benene under Jan Vertonghen, der måtte have hjælp til at komme i omklædningsrummet. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Endnu en bet for Tottenham, der startede uden en skadet Harry Kane og karantæneramte Son Heung-min. Til gengæld betød det comeback til bomstærke Moussa Sissoko, der havde siddet ude i tre kampe.

Forinden havde det første chok ramt Spurs-fansene.

Efter knap et kvarter fandt Hakim Ziyech nemlig en fuldstændig umarkeret Donny van de Beek, der både kunne nå at se op, tæmme bolden og udvælge en side at sparke i. Det gjorde han godt, og så stod det 1-0 til Ajax.

Ti minutter senere kunne van de Beek have fordoblet føringen. Efter et forbilledligt samarbejde med Dusan Tadic var han igen helt fri, men denne gang fik Hugo Lloris reddet til hjørnespark.

Dobbelt op på 'groggy' for Tottenham-spillerne , der i de første 45 minutter ikke havde et eneste forsøg inden for rammen.

Efter pausen kom hjemmeholdet længere frem på banen uden dog at kunne ryste Ajax, der havde bolden mest.

Det unge hollandske mandskab kom faktisk frem til den største chance, da David Neres med godt ti minutter igen ramte stolpen.

Ind kom bolden dog ikke, men Ajax kunne da lægge yderligere en kamp til rækken af gode resultater, der betyder, at de er ubesejret i de seneste ni opgør - og har en pæn fordel forud for returmødet i Amsterdam om en uge.

