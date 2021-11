Træner og målmand misser CL-kamp

RB Leipzig har kniven for struben i Champions League, men må klare sig uden cheftræner Jesse Marsch og førstekeeper Péter Gulácsi, når klubben onsdag møder Club Brugge på udebane.

På Leipzigs hjemmeside fremgår det således, at de to vigtige figurer er blevet smittet med coronavirus.

Gulácsi har fået foretaget en hurtigtest, og man afventer nu resultatet af en PCR-test. Det ændrer dog ikke på, at keeperen må blive hjemme.

Jesse Marsch er fuldt vaccineret, oplyser den tyske klub. Det fremgår ikke, om det er tilfældet for Péter Gulácsi.

Klubben slår dog fast, at alle omkring førsteholdet enten er fuldt vaccinerede eller immune på grund af tidligere smitte.

Derudover må også assistenttræner Marco Kurth blive hjemme. Han er således nærkontakt til et coronasmittet familiemedlem.

Derfor bliver det en anden assistenttræner, Achim Beierlozer, der står i spidsen for holdet i onsdagens opgør i Belgien.

RB Leipzig er tvunget til at vinde for at holde et spinkelt håb om at få noget som helst ud af Champions League.

Klubben er sidst i sin gruppe og kan ikke nå at gå videre til knockoutfasen. En sejr af tilstrækkelig størrelse over Club Brugge vil således sende klubben op på tredjepladsen, som giver en plads i Europa Leagues knockoutfase.