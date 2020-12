Træt af Eriksen-snak: - En smule irriterende

Ydmyget igen: Fik fem minutter



Direktøren for den italienske fodboldklub Inter er ved at have fået nok af at skulle svare på spørgsmål om, hvorfor den danske landsholdsspiller Christian Eriksen gang på gang bliver henvist til bænken.

Eriksen var endnu en gang valgt fra i startopstillingen hos Inter til onsdagens altafgørende kamp mod Shakhtar Donetsk i Champions League.

I stedet havde Inters træner, Antonio Conte, udtaget Nicola Barella til trods for, at Barella ifølge Football-Italia døjer med en ankelskade.

Det undrede blandt andet Sky Sport Italia sig over inden kampen, hvor tv-stationen spurgte Inters administrerende direktør, Beppe Marotta, om Conte virkelig har så meget imod Eriksen, at han hellere vil bruge en halvskadet spiller.

- Spørgsmålene om Eriksen er ved at blive en smule irriterende. Vi har allerede mange gange sagt, at de spillere, som starter inde, er lige så vigtige, som dem, der kommer ind fra bænken, siger Marotta, der mener, at Barella var klar til opgøret.

- Conte træffer sine beslutninger i spillernes og klubbens interesse. Så fuld respekt for Eriksen, men Contes beslutninger er indiskutable, tilføjer han.

Inter skulle vinde kampen for at kvalificere sig fra gruppen, men opgøret endte uden mål, og dermed slutter storklubben på en sidsteplads i sin pulje.

Christian Eriksen blev sendt på banen i det 85. minut.

Christian Eriksen kom igen ind lige til sidst. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Inters målmand, Samir Handanovic, erkender efter det skuffende resultat, at holdet ikke fortjente at gå videre.

- Inter er tydeligvis endnu ikke klar til Champions League. Pointhøsten taler sit klare sprog. Vi vandt kun en ud af seks kampe. Det er ikke nok, og vi fortjente ikke at gå videre, siger Handanovic til Sky Sport Italia.

Antonio Conte kan dermed se tilbage på endnu en fiasko i Champions League som træner. Kun i tre ud af sine seneste 15 kampe har han ført et hold til sejr i verdens mest prestigefyldte klubturnering.

I alt har han som træner for Juventus, Chelsea og Inter opnået 12 sejre i Champions League, 11 kampe er endt uafgjort og 11 er tabt ifølge Football-Italia.

Det længste, han har ført et hold i turneringen, var til kvartfinalen med Juventus i 2012-13. Her tabte holdet sammenlagt 0-4 til Bayern München.

