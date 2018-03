Tre minutter i helvede: Eriksen ude efter vildt comeback

Juventus skulle bare bruge tre gyldne minutter på Wembley for at sikre sig en plads i kvartfinalen. Tottenhams føring fra første halvleg var ikke nok til at slå de konsekvente italienere, der gik videre med 4-3 i det samlede regnskab.

Tottenham kunne ellers være sendt ud i mørket allerede i første halvleg af første kamp, men med 2-2 i ryggen var alt åbent.

Trods det gunstige udgangspunkt blæste Spurs til angreb i vanlig stil, og efter et kvarter slangede Harry Kane sig forbi både Giorgio Chiellini og Gianluigi Buffon og sendte bolden i sidenettet. Farten lamslog Juve-forsvaret.

Udeholdet gik ind til kampen med 18 kampe i streg uden nederlag og enorm europæisk erfaring. Og den fart de manglede bagi, havde de foran, blandt andet hos Douglas Costa.

Han blev snydt for et straffespark få minutter efter Kanes varselsskud, da Jan Vertonghen fangede brasilianerens ben. Men trods en velplaceret mållinjedommer var der intet at komme efter for italienerne. Mildest talt uforståeligt.

Tottenham havde de største chancer, og i slutningen af første halvleg fik de omsider eksekveret. Christian Eriksen sendte en god bold i dybden, som landede til højre i feltet, Kieran Trippier hamrede på tværs, og efter et dansk spring over bolden kunne Heung-Min Son skovle 1-0-målet ind.

Kæmpe comeback

Anden halvleg lignede cruise control, men netop dér slap Spurs kontrollen med kampen.

Med lidt under en halv time tilbage stod Gonzalo Higuain på det helt rigtige sted, og med 1-1-scoringen bragte han dramaet tilbage til Wembley. Og så gik det stærkt.

Bolden var dårligt givet op før Higuain fandt sin landsmand Paulo Dybala med en stikning, og han var iskold i afslutningsøjeblikket. Fra 1-0 til 1-2 på ingen tid.

Tottenham angreb som gale til sidst, men Juventus har sort bælte i forsvarsspil og viste det i de afgørende minutter trods tætte forsøg fra blandt andre Eriksen, Son og Kane. Sidstnævntes hovedstød tog indersiden af stolpen og dansede på linjen – men blev ude.

Sidste års finalister var for snu og for dygtige, da det gjaldt.

Længere nordpå gjorde Manchester City det helt af med Basel, der ikke kunne stille noget som helst op over for Premier Leagues suveræne førerhold. Trods 1-2 hjemme røg englænderne videre med samlet 5-2.

