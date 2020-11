Tre på stribe for Barcelona

Lionel Messi scorede på straffespark for Barcelona, som vandt hjemme over Dynamo Kiev i Champions League - spaniernes tredje triumf på stribe i turneringen

FC Barcelona snuppede tredje sejr på stribe i Champions League, da holdet vandt 2-1 hjemme over Dynamo Kiev.

Sejren betyder, at Barcelona topper gruppen med ni point. Juventus, som vandt 4-1 ude over Ferencváros, har seks point på andenpladsen.

Dynamo Kiev og Ferencváros har begge et point efter tre kampe.

Barcelona har hentet gode resultater i Europa, mens det har haltet i den hjemlige spanske La Liga, hvor catalonierne er uden sejr i de seneste fire ligakampe.

Allerede efter fem minutter dummede coronaramte Dynamo Kiev sig ved at begå et unødvendigt straffespark, som Lionel Messi omsatte til 1-0-føring.

I minutterne derefter brændte Barcelona en række store muligheder.

Teenageren Pedri skød på overliggeren, mens Antoine Griezmann brændte fra tæt hold på en gigantisk chance.

Lionel Messi bragte FC Barcelona foran på straffespark efter får minutters spil. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Ansu Fati var også tæt på, men kunne heller ikke overliste Dynamo Kievs reservemålmand, 18-årige Ruslan Neshcheret, der stod en brandkamp.

Der skulle gå en time fra Messis åbningsmål, til Barcelona-stopperen Gerard Pique efter 65 minutter headede hjemmeholdet på 2-0.

Dermed var Barcelona på vinderkurs, men det kunne sagtens være gået galt for hjemmeholdet, hvis ikke målmand Marc-Andre ter Stegen havde stået i vejen i målet.

Tyskeren leverede flere refleksredninger, og Dynamo Kiev havde adskillige store chancer, som blev brændt.

Det lykkedes dog Dynamo Kiev at reducere til 1-2, efter at den tidligere FC København-spiller Benjamin Verbic afsluttede, og ter Stegen kun kunne parere ud til Viktor Tsygankov, der havde nemt ved at finde nettet.

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite sad på bænken i hele kampen for Barcelona.

