Trist Ancelotti: - Alt gik galt

Upåagtede Sheriff Tiraspol leverede en gigantisk sensation, da de tirsdag aften slog Real Madrid 2-1 på Santiago Bernabeu i Champions League.

Kongeklubben havde intet mindre end 30 skud, men måtte alligevel nøjes med Karim Benzemas udlignende straffesparksscoring, inden luxembourgske Sebastien Thill sendte chokbølger gennem Madrid med en sand drømmescoring til 2-1 i næstsidste minut.

Real Madrids cheftræner, Carlo Ancelotti, så gult undervejs og var da også frustreret over nederlaget.

- Jeg er lidt trist, da jeg synes, vi fortjente at vinde. Du kan sige, vi var uheldige. Vi tabte kampen på de små detaljer. De scorede deres mål på kontraangreb og efter et indkast. Vi havde en masse skud på mål, men nogle gange har man bare ikke heldet i kampe.

- Alt gik godt for dem. Alt gik galt for os, forklarede Ancelotti efter kampen.

Foto: JUAN MEDINA/Ritzau Scanpix

Foto: Javier Sorano/Ritzau Scanpix

Normalt er de spanske medier ikke bange for at kritisere storklubberne, når de dummer sig i Europa, men vreden over Real Madrids nederlag er faktisk til at overse dagen derpå.

Der lader til at være relativt bred enighed om, at mere var held end forstand, der gav Sheriff Tiraspol anden sejr af lige så mange mulige i Gruppe D. Moldoverne slog ukrainske Shakhtar Donetsk i første runde, som også var klubbens debut i Europas fineste selskab.

Anfører Frank Castaneda fortalte efter kampen, at man har fået smag for mere.

- For os er det en drøm at have vundet her. Vi er så glade og nyder det bare. Vi kom for at vinde kampen. Vi mødte ikke bare op for at sidde på vores flade. Vi ved, hvor gode vores spillere er, og heldigvis for os var Madrid ikke i stand til at udnytte deres chancer, men det var vi.

- Vi drømmer om at nå i ottendedelsfinalen, og det er vores mål, siger colombianeren.

Real Madrid er nummer to i gruppen efter sejr over Inter i første runde. Italienerne fik blot uafgjort mod Shakhtar tirsdag aften, og det resultat er også med til at lægge en dæmper på alarmklokkerne i Madrid.