Trods comeback: Liverpool videre

Det blev noget mere spændende, end mange sandsynligvis havde regnet, da Liverpool spillede sig videre til semifinalerne i Champions League.

Benfica fik onsdag aften hentet en tomålsføring på englænderne i en målfest, der sluttede med 3-3 på Anfield.

En 3-1-sejr i det første møde for en uge siden betød, at Jürgen Klopp og Liverpool kunne trække sig fra dobbeltopgøret med en samlet sejr på 6-4.

Det engelske storhold satte sig fra begyndelsen af opgøret på boldbesiddelsen. Tempoet var noget anderledes end det, som blev sat for en uge siden.

Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Det ikke lige så intense tempo betød, at Benfica kunne spille med og bide fra sig.

Men som for en uge siden åbnede en højtspringende Ibrahima Konaté målkontoen med et hovedstødsmål efter et udadskruet hjørnespark.

Benfica gav sig dog ikke uden kamp. Det viste portugiserne efter lidt over en halv times spil.

De gæstende portugisere forsøgte at spille sig igennem på Liverpools banehalvdel. Men en tilfældig fod fra værternes James Milner spillede Benficas Goncalo Ramos fri. Den mulighed eksekverede angriberen på sikker vis ved at udligne.

Ti minutter efter pausen blev lyset umiddelbart slukket for Benfica.

Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Først lavede gæsternes målmand Odisseas Vlachodimos et besynderligt indgreb, da han skulle forhindre Liverpools Luis Diaz i at score.

Bolden havnede foran rutinerede Jan Vertonghen, som clearede bolden lige i fødderne på Diogo Jota. Han lagde den på tværs til Roberto Firmino, der helt fri foran mål gjorde det til 2-1.

Brasilianske Firmino gjorde det også til 3-1, da han satte foden på et hårdt slået frispark af den tidligere Esbjerg-spiller Konstantinos Tsimikas.

Lige som man troede, at Benfica var begravet, fik gæsterne både reduceret og udlignet inden for kampens sidste kvarter på scoringer af Roman Yaremchuk og Darwin Nunez. Det endte med kun at få kosmetisk betydning.

Liverpool skal i semifinalen møde Villarreal, der tirsdag overraskende slog Bayern München ud af Europas fineste turnering.