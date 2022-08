Trods dårlig start: Stærk tro i FCK

Det er en gylden mulighed for FCK.

Én af de chancer, der sjældent dukker op. For første gang i fem år banker de danske mestre for alvor på døren til Champions League. To kampe er de fra drømmeland, hvor mindst 200 mio. kr. og en opjustering til Fondsbørsen venter.

Til trods for slingrekursen og den elendige start i Superligaen bobler optimismen forud for mødet med de tyrkiske mestre fra Trabzonspor.

- Jeg er helt bevidst om vores dårlige start, men jeg tror, vi har en rigtig god chance. Vi har en stærk tro på egne evner.

- For de her europæiske kampe i Parken kan noget helt specielt. Vi har den største respekt for de tyrkiske mestre, men jeg tror, det bliver to meget lige og tætte kampe: De kampe bliver afgjort på marginaler, mener Jess Thorup.

Der burde ellers være nok at bekymre sig om i FCK-lejren.

Mohamed Daramy måtte udgå i fredags mod Randers. Mandag cyklede han i Parken, mens holdkammeraterne varmede op. Han lignede ikke en starter til tirsdagens Champions League play-off mod Trabzonspor. Foto: Lars Poulsen.

Udover de dårlige resultater, så er skaderne væltet ind over Jess Thorups mandskab på det seneste.

Mathew Ryan,Peter Ankersen, David Khocholava, Nicolai Boilesen og Mohamed Daramy er på listen.

De tre førstnævnte trænede med, Nicolai Boilesen trænede for sig selv, mens Mohamed Daramy sad indendørs på en motionscykel under opvarmningen. Det indikerer klart, at han med stor sandsynlighed ikke er i spil til opgøret.

- Det er en vigtig træning for os, hvor vi kommer til at vurdere dem enkeltvis. Jeg kan sige, vi ikke kommer til at sætte nogen på banen, hvis de ikke er 100 procent spilleklar, pointerer FCK-træneren.

Carlos Zeca var med på pressemødet sammen med Jess Thorup, der dog ikke ville afsløre om anføreren spiller fra start tirsdag. Foto: Lars Poulsen.

Anfører Carlos Zeca er tilbage. Han er blevet skiftet ind de seneste to kampe. Han var også med på pressemødet og er klar til at træde ind fra start.

Han har dog ikke spillet 90 minutter siden 30. september sidste år, så det ligger ikke til fuld spilletid.

Men kaptajnens betydning for holdets stabilitet er vigtig. Derfor ville det være naturligt, hvis Thorup spiller ham fra start.

Carlos Zeca er blevet skiftet ind de to seneste kampe. Hans erfaring og lederskab har FCK brug for. Derfor ligner han en start tirsdag i Parken. Foto: Lars Poulsen.

- Det handler om, hvor jeg kan hjælpe holdet. Jeg er klar til at træde til og gøre mit til, vi får et godt resultat, siger Carlos Zeca, der pointerer det betyder meget for ham med en samlet sejr. Han har aldrig tidligere spillet i Champions League.

Der er solgt 27.000 billetter til tirsdagens opgør. Udebaneafsnittet vil være fyldt med tyrkere. Her har 2500 sikret sig billet til opgøret.

