Trods fordobling: - Tror, der bliver fusket

Kris Stadsgaard fører '1000 på spil' og har fordoblet sin startkapital. Alligevel anklager han redaktionen for snyd med scoreboardet

2012, 1450 og 1385 fiktive spilkroner.

Der er overskud over hele linjen i Ekstra Bladets fodbold- og bettingmagasin '1000 på spil', og Kris Stadsgaard på førstepladsen tog et stort skridt frem i konkurrencen, da han i sidste runde ramte Bodø/Glimts udebanesejr over Celtic.

Alligevel var der i tirsdagens udsendelse utilfredshed at spore hos programmets førerhund.

- Jeg synes egentlig, det er lidt vildt, jeg kun har det beløb.

- Jeg tror, der bliver fusket på redaktionen. Jeg troede, jeg var oppe i 3000, men sådan må det jo være, lyder det fra Stadsgaard.

Må lette på hatten

Benjamin Leander, der for en sjælden gangs skyld indtager en tredjeplads, letter på hatten for '1000 på spil'-debutanten.

- Når man har Bodø/Glimt i sidste uge og oven i købet er så overlegen, at man bare brænder penge af på Barella, der sidder i skammekrogen, til at få kort, og stadigvæk bare er umulig at få ram på, så kan der kun være en fortjent førerhund, der endda har fordoblet sin startkapital, lyder det fra Leander med henvisning til Kris' spil på fraværende Nicoló Barella i sidste runde.

- Det må man jo bare lette på sin fiktive hat for.

I dagens udsendelse har samtlige paneldeltagere set sig varme på opgøret mellem Chelsea og Lille. Find ud af, hvad der bliver spillet i videoen i toppen af artiklen.

