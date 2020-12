TV-ekspert forarger: - UEFA er en lorteorganisation

På svensk tv var de rasende over, at UEFA var så længe om at reagere på den afbrudte Champions League-kamp

Efter racisme-beskyldninger: Champions League-kamp spilles færdig onsdag

Det vakte opsigt, da en hel fodboldverden tirsdag aften kunne se Istanbul Basaksehir udvandre fra Champions League-kampen mod Paris Saint-Germain efter beskyldninger om racistiske ord fra fjerdedommeren mod tyrkernes assistent Pierre Webo.

På svensk tv var den tidligere AGF- og Manchester United-spiller Bojan Djordjic ekspert, og han havde ifølge Expressen de store ord fremme, fordi UEFA ikke straks fordømte ordene og var længe om at tage en beslutning omkring kampen.

- Hvor mange gange skal vi sige det. Nogle gange er vi nødt til at markere os mod denne her lorteorganisation (UEFA), lød det fra Djordjic på svensk Viaplay.

- I aften spilles kampen ikke. UEFA har alvorlige problemer, som de har forsøgt at feje ind under tæppet. Jeg troede, at vi var kommet længere, siger Djordjic.

- Jeg har sort hår og indvandrerbaggrund, men jeg ser mig som svensk. Strukturel racisme vil findes så længe, vi ikke gør noget.

Ballade på sidelinjen, men UEFA var længe om at reagere. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Det var et kvarter inde i kampen med kampstart klokken, at kampen blev afbrudt, men først mere end to timer senere omkring 23.30 meldte UEFA ud, at de var opmærksomme på sagen - og først derefter meldte de ud, at kampen først skulle fortsættes dagen efter.

Djordjic blev i det svenske tv-studie i øvrigt bakket op af en anden tidligere Superliga-spiller, Martin Åslund med fortid i Viborg.

- Det er direkte rygradsløst af UEFA ikke at gå ud og sige noget. Man forventer en udtalelse. Det er forbandet og pinligt af dem ikke at sige noget, sagde Åslund på tv-skærmen.

UEFA meldte i nat ud, at de vil undersøge sagen grundigt, og at racisme og diskrimination ikke hører hjemme i fodbold. Problemet var, at kampens rumænske fjerdedommer omtalte tyrkernes assistent som 'negru', der er det rumænske ord for sort, og det fik alle op i det røde felt.

Kampen genoptages 18.55 ved stillingen 0-0 og her bliver det ikke med samme rumænske dommere, men med hollandske Danny Makkalie som hoveddommer og polske Bartosz Frankowski som fjerdedommer.

Tyrkiets præsident Erdogan fordømmer 'racistiske bemærkninger' i skandale-kamp

Her er manden alle taler om

Eksperten guider: Han er rundens mest oplagte køb