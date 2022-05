Tv-profil om absurde scener: - Har jeg sgu ikke prøvet før

Niels Christian Frederiksen kritiserer arrangørerne af Champions League-finalen og fortæller, at han aldrig før har oplevet, at fans har forsøgt at stjæle hans billet til kampen

Verdens største klubkamp skal gerne huskes for det flotte spil og de fede mål.

Det, der primært står tilbage efter lørdagens Champions League-finale, er imidlertid al den kaos, der herskede i forbindelse med opgøret, som blev udsat i 36 minutter.

- Det var sgu noget rod. Det er da mange forklaringer på. Dels de her arrogante franskmænd, der er bureaukratiske, siger Niels Christian Frederiksen, der kommenterede kampen for Viaplay, til Ekstra Bladet.

- Det er en cocktail mellem alle de her fans uden billet, og så opstår der hurtigt frustrationer, når de opdager, at de ikke kan få billet, og så et fransk politi, som ikke er ordentligt organiseret, og som har en adfærd, der er alt for voldsom til fodboldfans, så opstår der problemer.

- UEFA har været efter Liverpools fans for ikke at være på stadion til tiden. Det er slet ikke rigtigt. De var derude alle sammen.

Der herskede kaos ude foran Stade de France lørdag aften.

Forsøgt bestjålet

Vejen ind til stadion blev også ét stort kaos for Viaplay-delegationen. Niels Christian Frederiksen fulgtes med reporter Helle Smidstrup og kollega Mads Laudrup, der havde almindelig billet til kampen. Ekspertkommentator Michael Laudrup var i en anden taxa. De holdt helt stille på motorvejen.

- Klokken 18.40 beslutter vi os for at stige ud af taxaen på motorvejen og hoppe over en mur og den vej op.

- Helle og jeg viser vores akkrediteringer (billet til pressefolk, red.), så vi kan slippe forbi afspæringerne.

Der var kaos ude foran Stade de France, og CL-finalen blev udsat. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

- Vi møder masser af Liverpool-fans uden billetter, der tigger 'tickets, tickets, tickets', og flere af dem forsøger at holde fast i mig og tage min akkreditering.

- Det har jeg sgu ikke prøvet før. Jeg var så glad for, at jeg har gået ti år i skole i Gellerupplanen i Aarhus. Der har man lært at passe på sine ting.

Kommentatoren understreger, at Liverpool generelt har gode fans, og at han har været til masser af Liverpool-kampe, hvor der ikke har været problemer.

Niels Christian Frederiksen (nummer tre fra bagest til venstre) kommenterede CL-finalen og oplevede dele af kaosset inden kampen. Foto: Henning Hjorth

Tidligere på lørdagen blev en af Viaplays fotografer overfaldet.

- Jeg var ikke med dér, men kan referere til, hvad han fortalte mig.

- Han bliver frarøvet sin akkreditering og kommer i tumult. Ligger på jorden. Han får ikke fat i sin akkreditering igen, men må ud på akkrediteringscentret igen og købe en ny for 150 euro, fortæller Niels Christian Frederiksen.

Liverpool-stjerne kalder kaosset inden kampen for en 'skændsel' - læs mere her.

