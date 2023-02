Champions League ... 22. feb. 2023 kl. 18:23 Gem artikel Gemt artikel

TV-reporter undskylder til Liverpool-fans

BT Sport-reporteren Jake Humphrey måtte undskylde overfor Liverpool-fans, efter at han og BT Sport sidste år fortalte, at grunden til uro ved Champions League-finalen var fordi, fansene kom for sent til stadion