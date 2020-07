Tvinger kæmpe brag igennem

Der skal spilles fodbold mellem Real Madrid og Manchester City som planlagt, selvom opgøret efterhånden mere og mere ligner en tikkende corona-bombe.

Tirsdag bekræftede Real Madrid, at deres brasilianske angriber Mariano Diaz er smittet med coronavirus.

Nyheden fulgte i halen på den tvivl, der i forvejen herskede om det store retur-opgør mellem de spanske mestre og Manchester City i Champions Leagues ottendedelsfinale.

For med blot otte dage til den planlagte kampstart kan Real Madrid ikke nå at gå i karantæne i de 14 dage, de engelske retningslinjer bebuder.

Det ser UEFA dog stort på, for i en pressemeddelelse sendt ud til engelske medier, skriver de, at ingen af delene kommer til at have indflydelse på planlægningen af opgøret.

- UEFA er i kontakt med klubben (Real Madrid, red.) og holder øje med situationen og beslutninger truffet af de spanske myndigheder skriver UEFA til blandt andre Independent.

- Vi er sikre på, at sagen ikke kommer til at påvirke opsættelsen af denne kamp, tilføjer UEFA.

Mariano Diaz er hoppet ind i syv opgør i alt for Real Madrid denne sæson. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Går i karantæne

Corona-smittede Mariano Diaz er gået i selv-karantæne og er desuden ved godt helbred ifølge Real Madrid, men de engelske modstandere er nu alligevel bekymrede.

Ikke fordi, chancen var vildt stor for, at Mariano skulle i nærkamp med Kevin De Bruyne og kompagni, men fordi Marianos tilfælde kan brede sig videre i truppen og dermed til den engelske modpart.

For det gør virussen i den grad i Spanien for tiden.

Tusindvis af nye smittetilfælde melder sig hver dag i landet, og det er netop derfor, England har indført retningslinjerne mod spanske indrejsende.

Angiveligt får Real Madrid en særlig tilladelse til at spille alligevel, selvom det i sidste ende bliver de engelske myndigheders kald, hvorvidt opgøret ender med at blive spillet eller ej.

Spanierne skal indhente en engelsk 1-2-føring fra det første opgør i februar, hvis de skal avancere til kvartfinalen, hvor enten Lyon eller Juventus og Cristiano Ronaldo venter.

