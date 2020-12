Tyrkiets præsident Erdogan fordømmer 'racistiske bemærkninger' i skandale-kamp

Erdogan skriver på Twitter, at han tror, at UEFA vil tage de nødvendige skridt efter den afbrudte Champions League-kamp mellem PSG og Istanbul Basaksehir

Champions League-kampen mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir blev afbrudt, da Istanbul-klubben mente, at fjerdedommeren var racistisk mod klubbens assistenttræner Pierre Webó.

Tyrkiets præsident, Erdogan, giver nu sin mening til kende på det sociale medie Twitter.

'Jeg fordømmer kraftigt de racistiske bemærkninger mod Pierre Webó, en repræsentant fra Başakşehirs tekniske team, og jeg tror, at de nødvendige skridt vil blive taget af UEFA.'

'Vi er ubetinget imod racisme og diskrimination inden for sport og alle livets områder', skriver han og bruger hashtagget Notoracism.

Spillerne fra både Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir forlod banen og gik i omklædningsrummet efter længere snakke med dommerne kort tid inde i kampen.

Flere medier skriver, at episoden bunder i en udvisning til Istanbuls assistenttræner Pierre Webó. Herefter forlod det tyrkiske holds spillere og stab - og altså også PSG - banen efter cirka ti minutters diskussion med kampens rumænske dommer, Ovidiu Hategan.

Ifølge Istanbul-klubben talte fjerdedommeren racistisk om Istanbuls assistenttræner Pierre Webó.

Flere billeder: Kampen afbrudt 1 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 2 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 3 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 4 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 5 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 6 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix 7 af 7 Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Nye dommere og grundig efterforskning

Kampen bliver genoptaget onsdag kl. 18.55 fra det 13. minut med et nyt hold af dommere, skriver UEFA på sin hjemmeside.

Det europæiske fodboldforbund skriver på deres Twitter-profil, hvordan de vil agere i det videre forløb.

'UEFA er opmærksom på en hændelse under aftenens Champions League-kamp mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir og vil gennemføre en grundig efterforskning.'



'Racisme og diskrimination i alle dens former har ingen plads inden for fodbold'.

