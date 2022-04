Tyske medier nedsabler Bayerns fadæse

På et sent mål sikrede Villarreal sin videre færd i Champions League, da Bayern München blev sendt sensationelt ud

Såret er stadig ved at hele, og det er ikke i landets medier, de skal finde trøst.

Bayern München har sagt tak for denne gang i Champions League, efter at Villarreal gjorde arbejdet færdigt tirsdag aften.

Samuel Chukwueze bragte balance i regnskabet med en sen scoring til 1-1 på Allianz Stadium, og det var nok til at sende de tyske giganter ud i den europæiske kulde med et samlet nederlag på 1-2.

Dagen derpå optager sensationen en masse spalteplads i Tysklands sportsaviser. De er mildest talt i chok.

'Farvel, Bayern! Nu er tiden inde til frustration', skriver Bild i en overskrift i en artikel, der tager læserne med helt ind i materien af skuffelsen.

Der Spiegel forholder sig noget mere kortfattet og betegner sensationen som noget, der ikke burde kunne lade sig gøre. Under overskriften 'De uvidende' skriver mediet:

'Julian Nagelsmann (Bayern Münchens cheftræner, red.) havde lagt en plan mod Villarreal. Men den virkede ikke. Den spanske underdog brugte en München-fejl til slå dem i gulvet - og Bayern kan ikke tro det'.

Artiklen fortsætter under billedet..

Thomas Müller kunne slet ikke tro det, da nederlaget var en realitet. Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix

Klikker man ind på Kicker, vil man se, at mediet forsøger at komme med en forklaring på, hvorfor det gik så galt, og årsagen er simpel.

'Nutidens Bayern er simpelthen ikke gode nok internationalt. Præstationerne i 2022 har ført direkte til den her fiasko. Det er den mest nærliggende forklaring', lyder det.

Welt er enige med de konkurrerende medier.

'Bayern er i chok efter nederlaget til Villarreal. Det kan ikke længere blive en god sæson for de røde. Klubben har akut brug for at tage ved lære', skriver de.

Artiklen fortsætter under billedet..

Også Manuel Neuer var en ramt mand. Foto: JOSE JORDAN/Ritzau Scanpix

De seneste tre kampe har ikke været nemme for de tyske mestre. Først blev det til et 0-1-nederlag i Spanien, og så var man i store problemer mod Augsburg i Bundesligaen, selvom en kneben sejr blev en kendsgerning til sidst.

- Det er meget svært at acceptere det her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, sagde Bayerns Thomas Müller meget kortfattet efter nederlaget til Villarreal.

I den spanske lejr støder man ikke overraskende på en mere lunefuld tone. De er ekstatiske.

- Det er utroligt. Det har taget en masse hårdt arbejde. Det er en holdpræstation. Vi har lidt i begge kampe. Derfor er det fantastisk, at Villarreal er i semifinalen, fortalte Villarreal-anfører Raul Albiol ifølge Ritzau.

Og i den spanske lejr var der stor jubel. Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Mark O.'s millioner: Så lukrativ er ny UFC-kontrakt