Ude i kulden

Der var lagt op til den store, lykkelige genforening, da Romelu Lukau i sommers gjorde comeback i Chelsea med et italiensk mesterskab i kufferten.

Med den store belgier som frontfigur skulle CL-mestrene jagte Premier League-guldet, men gensynet har udviklet sig til at være en trist fornøjelse.

Først gav belgieren et interview til italienske medier, hvor han fortrød skiftet til London. Det førte til skideballe hos manager Thomas Tuchel og en efterfølgende offentlig undskyldning.

Siden er Romelu Lukakus form styrtdykket med lørdagens 1-0 sejr over Crystal Palace som et historisk lavpunkt. Her blev det til sølle syv berøringer på 90 minutter og en PL-rekord, han helst havde været foruden.

Og Lukaku fik ikke mere at smile ad, da Chelsea med danske Andreas Christensen i startopstillingen tirsdag aften besejrede Lille 1-0 i CL-ottendedelsfinalen på Stamford Bridge.

Han var parkeret på bænken efter den rædderlige rekord, mens tyske Kai Havertz agerede frontangriber og i den grad greb chancen.

'Score-Kai' var nemlig her, der og alle vegne i kampens indledning. I løbet af kampens første otte minutter stod han for ikke færre end tre afslutninger.

Kai Haverts fejrer sin scoring mod Lille. Foto: Ritzau Scanpix

De to første var til glemmebogen, men tredje gang var lykkens gang, da han headede Hakim Zyiechs hjørnespark i kassen.

I første omgang lod de franske mestre sig dog ikke knække, og det brændte flere gange på i Chelsea-boksen uden, at det førte til scoringer, mens Marco Alonso havde flere gode muligheder i den anden ende.

Det blev dog amerikanske Christian Pulisic, som afgjorde opgøret, da han sikkert omsatte N'golo Kantés forarbejde til 2-0.

Sejren havde dog en høj pris for Chelsea, der måtte se både Mateo Kovacic og Hakim Zyiech udgå med skadet.

I tirsdagens andet opgør spillede Juventus ude 1-1 mod spanske Villarreal.

