Udsat for kasteskyts: Nu reagerer han

- Det var lightere, mønster, flasker. Alt nærmest.

FC Københavns helt store profil onsdag aften var ikke en populær herre blandt de mange Trabzonspor-fans.

Og det forstår man måske godt.

Den australske keeper diskede op med flere verdensklasseredninger, og det så ud til at frustrere de fantastiske fans noget så gevaldigt.

Så meget, at de også kastede ting efter ham i stor stil.

Det fortæller helten efter 0-0-resultatet, der betyder, at FC København for første gang i seks år har kvalificeret sig til Champions League-gruppespillet.

- Heldigvis blev jeg ikke ramt. Jeg tror måske, jeg samlede i hvert fald 10-20 mønter på fra jorden omkring mig. Det skete også i København, hvor de i anden halvleg smed ting efter mig. Men hvad kan man gøre?, siger Mathew Ryan, der trækker lidt på skuldrene over opførslen fra hjemmeholdets fans.

Målmanden fik kastet masser af genstande efter sig. Screendump: Viaplay

Det regnede eksempelvis ned over den nyindkøbte målmand efter små 70 minutter af opgøret, da Ryan tog sig god tid med sit målspark.

Noget han allerede gjorde fra kampens begyndelse, og som gang på gang medførte massiv pibekoncert fra de 40.000 tyrkiske fans.

- Dommeren skyndte på mig. Men det var 30 grader derude og fugtigt, og jeg skulle bare have noget at drikke. Det var ikke sådan, at jeg trak tiden for meget. Jeg fik jo også kastet ting efter mig, så jeg prøvede at rydde banen, og han (dommeren, red.) prøvede at fortælle mig, at jeg skulle skynde mig.

- Jeg prøvede ikke på at være respektløs over for ham, men bare gøre alt inden for rimelighedens grænser. Han så dog anderledes på det og besluttede at give mig et gult kort.

Mathew Ryan var derfor heller ikke synderligt påvirket af de konstante buhråb, der tydeligt var rettet mod ham.

- Enhver målmand i mit scenarie ville gøre det samme. Jeg prøver at bruge min erfaring til at hjælpe holdet med at få det nødvendige resultat. Jeg kan godt forstå, at modstanderholdets fans bliver irriteret, men jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe holdet med at vinde.

